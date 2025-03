Los hutíes de Yemen reanudarán los ataques a buques israelíes tras el fin del plazo de entrega de ayuda a Gaza

Boats carrying people sail near the Galaxy Leader commercial ship, seized by Yemen's Houthis last month, off the coast of in al-Salif

Los hutíes de Yemen dijeron el martes que reanudarían los ataques contra barcos israelíes que transitan por el mar Rojo y el Arábigo, el estrecho de Mandeb y el golfo de Adén, poniendo fin a un periodo de relativa calma que comenzó en enero con el alto el fuego en Gaza. Los hutíes habían lanzado más de 100 ataques contra embarcaciones desde noviembre de 2023, alegando que se solidarizaban con los palestinos por la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Durante ese periodo, el grupo hundió dos buques, se apoderó de otro y mató al menos a cuatro marinos en una ofensiva que interrumpió el transporte marítimo mundial, obligando a las empresas a desviar sus rutas hacia trayectos más largos y costosos por el sur de África. El líder de los hutíes yemeníes había advertido el viernes de que el grupo reanudaría sus operaciones navales contra Israel si este no levantaba en cuatro días el bloqueo de la entrada de ayuda a Gaza. El 2 de marzo, Israel bloqueó la entrada de camiones de ayuda a Gaza, mientras se intensificaba el enfrentamiento en torno a la tregua y Hamás pedía la intervención de mediadores egipcios y qataríes. "Esta prohibición seguirá en vigor hasta que se reabran los pasos fronterizos con la Franja de Gaza y se permita la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos y suministros médicos", dijo el grupo en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles, en el que añadía que la prohibición tendría efecto inmediato. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a principios de este mes que estaba implementando la designación del movimiento como una "organización terrorista extranjera" después de que el presidente Donald Trump lo pidiera. En enero, Trump volvió a designar al movimiento hutí como organización terrorista extranjera, con el objetivo de imponer sanciones económicas más duras en respuesta a sus ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y contra los buques de guerra estadounidenses que defienden la crítica zona marítima. Con información de Reuters