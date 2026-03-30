Las fuerzas israelíes matan a cuatro personas en Gaza y Cisjordania, según sanitarios

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR. Dolientes reaccionan junto a los cuerpos durante el funeral de los palestinos que, según médicos, murieron en un ataque israelí, en la ciudad de Gaza

​Un ataque aéreo israelí causó la muerte de al menos tres personas en la Franja de Gaza ‌el lunes, dijeron las autoridades ‌sanitarias locales, en la más reciente oleada de violencia desde que entrara en vigor, hace más de cinco meses, el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Los servicios médicos indicaron que tres personas murieron y otras dos resultaron heridas cuando un avión israelí lanzó un misil contra un ​grupo de palestinos cerca ⁠del barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza. ‌No hubo comentarios inmediatos por parte de ⁠Israel.

Más de 72.000 personas han perdido ⁠la vida desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Israel también está librando ahora una guerra, junto con EEUU, contra ⁠Irán, y está llevando a cabo una nueva ​campaña contra Hezbolá en la que las ‌fuerzas israelíes han invadido el sur ‌de Líbano.

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La violencia en Gaza ha persistido a pesar ⁠del alto el fuego y en un escenario de guerra de Israel contra Irán. Las autoridades sanitarias del territorio afirman que al menos 50 palestinos han sido asesinados ​por las ‌fuerzas israelíes desde que comenzó el conflicto con Irán hace un mes.

En el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania, las autoridades sanitarias afirmaron que las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un hombre de ⁠22 años cerca de la ciudad de Hebrón. Añadieron que los soldados se llevaron el cadáver.

Fuentes de seguridad palestinas identificaron al fallecido como Ramzi Awawada y acusaron a los soldados israelíes de dejarlo desangrarse hasta morir e impedir que los equipos de rescate llegaran hasta él.

El ejército israelí afirmó que las fuerzas dispararon ‌y mataron a un palestino que corría hacia ellos con un cuchillo en la mano.

Organizaciones de derechos humanos y personal médico dicen que los colonos israelíes están aprovechando las restricciones de movimiento impuestas durante la guerra con Irán para atacar a ‌palestinos en Cisjordania, mientras que los controles militares impiden que las ambulancias lleguen rápidamente a las víctimas.

Los colonos han matado al menos ‌a cinco palestinos ⁠en Cisjordania desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, según el Ministerio de ​Salud palestino.

Con información de Reuters