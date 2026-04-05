Ataques israelíes dejan cuatro palestinos muertos en Gaza, dicen fuentes médicas

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos inspeccionan el lugar donde, según personal médico, se produjo un ataque aéreo israelí contra un automóvil cerca de la entrada a la ciudad de Zawayda, en la Franja de Gaza central

​Un ataque aéreo israelí mató el domingo a cuatro palestinos en el norte de la Franja de Gaza, informaron ‌las autoridades sanitarias locales, ‌en el último episodio de violencia que empaña un frágil alto el fuego, en medio de un nuevo esfuerzo de los mediadores por reforzar el acuerdo.

Los servicios médicos indicaron que el ataque aéreo tuvo como objetivo a un grupo de personas en la calle Jaffa, cerca del barrio de Darraj en la ciudad ​de Gaza, matando ⁠a cuatro personas y dejando heridas a otras.

El Ejército israelí ‌afirmó que las fuerzas en el norte de la ⁠Franja de Gaza habían atacado y ⁠matado a miembros de una célula militante palestina que operaban cerca de las tropas, lo que suponía una amenaza inmediata para ellas.

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El ⁠grupo militante palestino Hamás e Israel se han culpado ​mutuamente de las violaciones del alto el fuego ‌acordado el pasado mes de ‌octubre, que puso fin a dos años de guerra abierta.

El ⁠Ministerio de Salud de Gaza afirma que los ataques israelíes han matado al menos a 700 personas desde que comenzó el alto el fuego. Israel afirma que cuatro soldados han sido ​asesinados por ‌militantes en Gaza durante el mismo periodo.

Una delegación de Hamás se reunió la semana pasada en El Cairo con mediadores egipcios, qataríes y turcos para dar su respuesta inicial a una propuesta de desarme presentada al grupo ⁠el mes pasado, informaron dos fuentes egipcias y un funcionario palestino.

El grupo ha comunicado a los mediadores que no discutirá la entrega de armas sin garantías de que Israel se retire por completo de Gaza, tal y como se establece en el plan de desarme de la "Junta de Paz" del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron tres ‌fuentes a Reuters el jueves.

El desarme de Hamás es un punto de fricción en las conversaciones para aplicar el plan de Trump para el enclave palestino y consolidar el alto el fuego.

Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 causaron la ‌muerte de 1.200 personas, según cifras israelíes.

La campaña de dos años que siguió por parte de Israel causó la muerte de más de ‌72.000 palestinos, la ⁠mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha provocado hambrunas, demolido la mayoría ​de los edificios y desplazado a la mayor parte de la población del territorio, en muchos casos en numerosas ocasiones.

Con información de Reuters