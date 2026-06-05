Operativo en Formosa: entregan asistencia directa a familias de comunidades originarias ante el descenso de la temperatura

En el marco del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, financiado íntegramente con recursos provinciales de Formosa, se llevó adelante una nueva jornada de distribución de cajas alimentarias en distintas comunidades de Las Lomitas.

La actividad fue acompañada por referentes comunitarios y dirigentes locales, quienes destacaron la continuidad de una política de asistencia que se sostiene a pesar de la interrupción de programas similares financiados por el Estado nacional.

La entrega incluyó módulos con productos de primera necesidad y, debido al descenso de las temperaturas registrado en las últimas semanas, también se incorporaron frazadas destinadas a familias originarias de la zona.

Asistencia alimentaria y abrigo para las familias

El concejal justicialista Jorge Martínez Meza calificó la jornada como "muy fructífera" y aseguró que la iniciativa refleja "el compromiso asumido con las comunidades" por parte del Gobierno provincial. Asimismo, sostuvo que los beneficiarios expresaron su conformidad con la modalidad actual de distribución y destacó que los módulos llegan directamente a las familias destinatarias.

Durante la actividad, integrantes de distintas comunidades valoraron la continuidad del programa alimentario. Severo Navarrete, representante de la comunidad Campo del Cielo, agradeció la asistencia recibida y afirmó: "Nuestro conductor siempre estuvo presente en las comunidades, nunca nos abandonó".

Por su parte, el presidente de la comunidad Lote 27, Carlos Peralta, consideró que la entrega constituye "una ayuda muy grande para el pueblo en general" y destacó que el beneficio alcanza a comunidades de distintos puntos del territorio provincial.

Fondos provinciales ante la suspensión nacional

Los referentes comunitarios también hicieron referencia a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar programas alimentarios destinados a pueblos originarios. En ese contexto, resaltaron que la Provincia garantiza la asistencia con recursos propios.

"El Gobernador está haciendo todo lo posible para poder ayudar a todos los formoseños", expresó Peralta, quien además valoró otras políticas provinciales vinculadas a la asistencia social y educativa. Durante sus declaraciones, el dirigente comunitario también cuestionó la falta de gestiones que, a su entender, realizan algunos representantes formoseños en el ámbito nacional.

En ese sentido, apuntó contra el diputado nacional Atilio Basualdo y sostuvo: "Tiene la posibilidad de poder gestionar muchas cosas para su tierra, pero hasta ahora no ha hecho nada".

La nueva entrega se enmarca en una serie de operativos que el Gobierno provincial desarrolla periódicamente en comunidades originarias de distintos departamentos, que combina asistencia alimentaria con otras acciones de acompañamiento social destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias.