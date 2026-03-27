La ONU reporta más de 1.700 muertos y posibles crímenes de guerra en Siria

FOTO DE ARCHIVO: Drusos de Siria lloran a sus seres queridos en Sweida

Por Emma Farge y Feras ​Dalatey

GINEBRA, 27 mar (Reuters) - Más de 1.700 personas perdieron la vida, cerca de 200.000 fueron desplazadas y múltiples agentes —entre ellos las fuerzas gubernamentales sirias, combatientes ‌tribales y grupos armados drusos— ‌cometieron actos que podrían constituir crímenes de guerra durante una semana de violencia en el sur de Siria en julio de 2025, según reveló el viernes una investigación de la ONU.

El informe de 85 páginas elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria concluyó que al menos 1.707 personas perdieron la vida en la provincia de Suweida, en su mayoría civiles pertenecientes ​a la minoría drusa, junto ⁠con miembros de la comunidad beduina y al menos 225 miembros del ‌personal gubernamental.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el informe, hasta 155.000 personas siguen desplazadas, lo que ⁠describe una situación humanitaria aún sin resolver meses ⁠después de un frágil alto el fuego.

Por otra parte, una comisión de investigación designada por el Gobierno sirio para investigar los mismos hechos dijo el 17 de ⁠marzo que había documentado 1.760 muertos y 2.188 heridos "de todas las partes". ​También concluyó que se habían producido "numerosas violaciones de los ‌derechos humanos" por parte de múltiples actores, ‌incluidos grupos armados locales y personas vinculadas al Estado Islámico, además de ⁠miembros del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales habían sido detenidos.

La comisión gubernamental, formada poco después de los actos de violencia, afirmó que su trabajo se basaba en la recopilación de pruebas y en los ​testimonios de testigos, ‌y que sus conclusiones se habían remitido al Ministerio de Justicia.

LAS VIOLACIONES PUEDEN CONSTITUIR CRÍMENES DE GUERRA

La Comisión de la ONU dijo que todas las principales partes en el conflicto cometieron violaciones. Muchas de esas violaciones pueden constituir crímenes de guerra y, en algunos casos, podrían ⁠equivaler a crímenes contra la humanidad, señaló.

El informe señaló que los combatientes tribales que acompañaron a las fuerzas gubernamentales durante la fase inicial de la operación actuaron bajo su control efectivo, lo que hace que sus acciones sean atribuibles al Estado, mientras que otros combatientes fueron tratados como participantes directos en las hostilidades.

La violencia se desarrolló en tres oleadas entre el 14 y el 19 de julio de 2025, unos siete meses ‌después de que los rebeldes derrocaran el régimen de Bashar al-Asad, y cada fase se caracterizó por ataques contra la población civil y abusos generalizados. En la primera fase, las fuerzas gubernamentales y los combatientes aliados llevaron a cabo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y saqueos, dirigidos principalmente contra la población drusa, según el informe.

En ‌la segunda fase, los grupos armados drusos tomaron represalias contra las comunidades beduinas, cometiendo asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y ataques contra lugares civiles y religiosos, lo que obligó a casi ‌todos los beduinos a ⁠abandonar las zonas bajo su control.

En la tercera fase, miles de combatientes tribales se movilizaron y avanzaron hacia Suweida, donde llevaron ​a cabo saqueos generalizados, asesinatos y el incendio de viviendas en decenas de aldeas; se informó de que casi todas las casas de 35 aldeas resultaron dañadas o destruidas.

Con información de Reuters