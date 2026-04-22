Costarricense Grynspan, candidata a liderar la ONU, se compromete a promover la paz y las reformas

FOTO DE ARCHIVO: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, habla durante una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció su nominación para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, en San José

Por David Brunnstrom ​y Olivia Le Poidevin

22 abr (Reuters) - La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, candidata a liderar la ONU, ‌prometió el miércoles que ‌la construcción de la paz sería su prioridad si resulta electa, al tiempo que advirtió que la confianza en el organismo está decayendo y que se está agotando el tiempo para recuperarla.

"El establecimiento de la paz es el propósito de esta organización", dijo Grynspan, una de ​los cuatro candidatos ⁠que compiten por convertirse en secretario general de ‌la ONU a partir del año que viene, ⁠en una audiencia sobre su ⁠candidatura celebrada en la sede de la ONU en Nueva York.

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"Seré una pacificadora. Llegaré antes de que estallen los conflictos, ⁠seré la primera en tomar el teléfono. Viajaré ​a donde haya guerras. Hablaré con ‌todas las partes. Trabajaré con ‌el Consejo de Seguridad, con los Estados miembros, y ⁠mediaré entre los mediadores", afirmó.

Los candidatos se disputan un mandato de cinco años para suceder a Antonio Guterres, que puede prorrogarse otros cinco, y se enfrentarán a ​la ‌enorme tarea de revitalizar una organización en crisis, cuya importancia ha disminuido significativamente en los últimos años.

Las grandes potencias, a pesar de que cada vez más hacen caso omiso de las normas ⁠tradicionales del orden internacional, han presionado a la organización de 193 miembros para que se reforme, recorte gastos y demuestre su relevancia.

Hija de padres que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Grynspan afirmó que sus vidas y su propia experiencia habían sido una demostración de lo que la ‌paz hace posible.

"Defender las Naciones Unidas hoy en día es tener el valor de cambiarlas. La reforma para la ejecución será mi segunda prioridad", afirmó, añadiendo que "la confianza en la organización está decayendo y se está acabando el ‌tiempo para restaurarla".

Grynspan, de 70 años, aspira a ser la primera mujer en dirigir la ONU en sus 80 años de ‌historia. Se enfrenta ⁠a la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; al argentino Rafael Grossi, actual director de la ​agencia nuclear de la ONU; y al expresidente de Senegal Macky Sall.

Con información de Reuters