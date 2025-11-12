Agencias de la ONU advierten del riesgo de hambruna para millones de personas y piden más fondos

FOTO DE ARCHIVO. Sacos de trigo en el almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Adama, Etiopía

v (Reuters) -Millones de personas más corren el riesgo de sufrir hambrunas en al menos una decena de focos de crisis en todo el mundo, entre ellos Sudán y Gaza, advirtieron el miércoles dos organismos de la ONU, que hicieron un llamamiento a la recaudación de fondos para hacer frente a un déficit en un escenario de recortes globales de la ayuda internacional.

En un informe conjunto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) incluyeron a Haití, Mali, Sudán del Sur y Yemen entre los países que se enfrentan a un "riesgo inminente de hambre catastrófica", es decir, de hambruna.

Además, la situación del hambre en otros seis países —Afganistán, República Democrática del Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia y Siria— se considera "muy preocupante".

En este contexto, la escasez de fondos para la ayuda humanitaria "está paralizando las respuestas de emergencia, forzando profundos recortes en las raciones y reduciendo el acceso a los alimentos de los grupos más vulnerables, con la ayuda alimentaria a los refugiados en un punto de ruptura", señalaron el PMA y la FAO.

Al pedir más ayuda a los países y otros donantes, el PMA y la FAO señalaron que hasta finales de octubre se habían recibido tan sólo 10.500 millones de dólares de los 29.000 millones que se calcula son necesarios para asistir a las personas más amenazadas.

"La prevención de la hambruna no es sólo un deber moral, es una inversión inteligente en la paz y la estabilidad a largo plazo", aseguró el director general de la FAO, Qu Dongyu. "La paz es un requisito previo para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación es un derecho humano básico".

Estados Unidos, principal donante de ambas agencias de la ONU el año pasado, ha recortado drásticamente su ayuda exterior bajo la presidencia de Donald Trump y otros países importantes también han realizado o anunciado recortes en la ayuda humanitaria y al desarrollo.

Con información de Reuters