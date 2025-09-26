"Acá hay un Estado presente": con fondos provinciales, Quintela supervisó los avances en la Ruta Provincial N°6

Tras la paralización del envío de fondos nacionales, el gobernador Ricardo Quintela recorrió los trabajos de pavimentación en la Ruta Provincial N° 6, una obra estratégica que avanza con financiamiento provincial. La intervención busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona y fortalecer la conectividad de los pequeños productores que dependen de esta vía para desarrollar sus actividades.

Durante la visita, el mandatario provincial subrayó la importancia de la obra para las comunidades locales y aseguró que “son todos pequeños productores que siempre han tenido dificultades por el tema del agua y del camino. Ahora ya tienen agua y energía resuelto, y con el camino gran parte del objetivo se está alcanzando. Tenemos que procurar continuar la obra hasta la Ruta 79 y comenzar con la 25, que es otra gran demanda”, afirmó en medios locales.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el gobernador Quintela afirmó: “Hay esperanzas y mejor calidad de vida gracias a la obra pública, eso lo saben las y los vecinos de los parajes de la Ruta 6, que ven concretarse un anhelo: el asfaltado de esta zona”. Además, agregó: “Hoy visitamos esta obra que avanza con 28 kilómetros asfaltados y que continuará hasta llegar a la Ruta 79, financiada con fondos propios luego de que Nación se desentendiera. Acá hay un Estado presente”.

El mandatario además anunció que el próximo domingo 5 de octubre se inaugurará la comunicación de San José a través de la Ruta 6, lo que representará un nuevo avance en la integración vial de la Provincia.

Fondos locales frente a la motosierra

En diálogo con medios locales, el administrador provincial de Vialidad, Jorge Escudero, explicó que la obra fue gestionada originalmente con financiamiento nacional, pero que los desembolsos fueron suspendidos por la actual administración. Ante esta situación, el gobernador Ricardo Quintela decidió continuar con la ejecución utilizando fondos provinciales, con el objetivo de aprovechar la inversión ya realizada. Escudero detalló que esta etapa comprende unos 28 kilómetros de pavimentación, y que la meta es alcanzar la Ruta Nacional 79, en lo que definió como la primera etapa del proyecto.

La pavimentación de la Ruta Provincial N° 6 constituye una respuesta concreta a una demanda histórica y reafirma el compromiso del Gobierno de La Rioja con el desarrollo productivo y la integración territorial.

Quintela encabezó una jornada clave de obra pública e inversión en educación

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recorrió el departamento General San Martín, donde encabezó la firma de un acuerdo para adjudicar una vivienda destinada a actividades de adultos mayores. Durante la misma jornada, se entregaron aires acondicionados y ventiladores a instituciones educativas de la zona, y se otorgó asistencia financiera a productores, que incluye fondos para el Plan de Rolado y el desbarre de represas.

El Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y la intendencia local firmaron un acuerdo de colaboración. En ese contexto, durante su discurso en el Club Atlético General San Martín, el gobernador de La Rioja destacó el trabajo en energías renovables y resaltó que este departamento cuenta con servicios de este tipo, lo que contribuye a reducir los costos energéticos.