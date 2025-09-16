Obras comunitarias y deportivas que impulsan el crecimiento de Formosa: Insfrán inaugurará un proyecto clave en la provincia

El gobernador Gildo Insfrán encabezará este miércoles 17 una jornada de inauguraciones en la ciudad de Formosa, con la habilitación de obras destinadas a fortalecer la infraestructura comunitaria y deportiva. El acto central será la apertura del Centro Cívico Municipal N.º 2, en el barrio 2 de Abril, donde el mandatario provincial presidirá el tradicional corte de cintas que dejará oficialmente inaugurado el edificio.

En esta ocasión, el gobernador estará acompañado por el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, con quien compartirá también el acto central en el barrio Simón Bolívar de la Jurisdicción Cinco. Allí quedará inaugurado un playón polideportivo cubierto y se habilitarán obras de acondicionamiento en la plaza barrial.

Polideportivo

El nuevo playón polideportivo forma parte del Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos de la ciudad de Formosa, una iniciativa que tiene como objetivo central la promoción de actividades saludables al aire libre y la puesta en valor de los espacios verdes. Esta política, ejecutada a nivel municipal por el intendente Jorge Jofré, refleja la visión estratégica del mandatario provincial en materia de inclusión, salud comunitaria y desarrollo urbano sostenible.

La obra incluyó la construcción de un playón polideportivo cubierto con área de juegos, sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad motriz, además de cocina, tribunas y depósito. También se refaccionó el playón deportivo descubierto y la plaza barrial, que ahora cuenta con senderos equipados con juegos tradicionales, inclusivos y saludables, mobiliario urbano —como pérgolas, bancos y cestos—, carteleras informativas y luminarias LED. Los trabajos se completaron con tareas de pintura, nivelación, plantación de árboles, mejoramiento de desagües pluviales y accesos.

Centro Cívico Municipal

Por su parte, para el Centro Cívico Municipal N° 2, se remodelaron, refaccionaron y ampliaron los locales N° 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 del sector “B” ubicado en el centro comercial del barrio 2 de Abril. Cabe destacar que este espacio estará diseñado para fomentar la participación ciudadana y ofrecer servicios educativos, culturales, sociales y de atención al ciudadano.

Además, funcionará como punto de encuentro entre el vecino y el municipio ofreciendo actividades, servicios y programas para los diferentes grupos de personas, se podrá realizar distintos trámites administrativos, como habilitaciones comerciales, gestiones de licencias de conducir, pagos de impuestos y otros servicios municipales.