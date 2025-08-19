La Rioja inició obras de repavimentación en accesos clave y refuerza la seguridad vial

La provincia de La Rioja comenzó un trabajo clave para mejorar el transito y la seguridad vial en las principales avenidas y barrios de la ciudad. El proyecto está enmarcado en el Plan Provincial de Bacheo, que además incluirá intervenciones en accesos a hospitales y sectores estratégicos de la Capital.

En diálogo con Tiempo Popular, el Secretario de Servicios Públicos del Municipio de la ciudad, Fernando Torres, destacó que están comprometidos en poner el mayor esfuerzo "en la visión de provincia que se anhela". Así aseguró que “el Intendente ha definido como prioritarias las avenidas principales de la ciudad capital". Y el secretario remarcó: "Hemos comenzado a trabajar de manera simultánea, en coordinación con la provincia y otras áreas como Vialidad y Rioja Vial, implementando estrategias en distintos sectores".

Las obras públicas que realiza la provincia con fondos propios

Torres adelantó que el plan abarca mejorar el accesos a hospitales, como el Vera Barros, interviniendo sobre Madre Teresa Calcuta y Juan Manuel de Rosa, y en calles Santa Rosa, Ecuador y Oncativo, con un enfoque integral. Esta semana se comenzó con la intervención en el barrio San Martín, adelantó Torres, y explicó que “el Gobierno otorga el material por semana, se planifica el trabajo, se arma el equipo operativo y se distribuye el material”.

“Se recibió una ciudad prácticamente devastada en materia de transitabilidad; las lluvias afectaron mucho, pero se esta avanzando en un plan integral de bacheo en distintos puntos de la capital", aseveró Torres, y aclaró que ya se intervino en los barrios Nuevo Argentino y Nueva Rioja, y se trabaja en toda la Zona Este. Además, el Gobierno provincial puso a prueba una máquina para bacheo extendido de baja transitabilidad, adquirida para ser incorporada al plan operativo.

En esa línea, destacó que tanto el Gobierno provincial como la ciudad está comprometida con los ciudadanos para "garantizar una ciudad segura, ordenada y limpia", y afirmó que los principales objetivos son "la recolección, limpieza e iluminación", los cuales fueron señalados como factores claves para lograr una mejor ciudad.

Finalmente, el Secretario de Servicios Públicos del Municipio destacó la presencia del Gobierno provincial, más allá del constante desfinanciamiento que realiza el Gobierno nacional, y concluyó: "Trabajamos priorizando sectores como los hospitales, asegurando corredores seguros para que las ambulancias puedan llegar, lo que representa un esfuerzo importante para mejorar la calidad de vida de la población”.