Con vista al futuro: La Rioja apuesta al desarrollo de la provincia con obras comunitarias clave

El Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social de La Rioja, Ariel Puy Soria, recorrió las obras de ampliación del Centro Vecinal del barrio Nueva Esperanza, ubicado en la zona sur de la capital riojana. Durante su visita, destacó la importancia del respaldo estatal a las organizaciones comunitarias y afirmó que este apoyo se materializa a través de obras públicas y el fortalecimiento de instituciones intermedias.

"Es clave el acompañamiento del Estado para con la sociedad civil, a través de obras públicas y el fortalecimiento de las instituciones intermedias, tal como se viene realizando en esta gestión del Gobernador Ricardo Quintela", expresó el funcionario en comunicación con la prensa local. Asimismo, enfatizó que "en las épocas duras es cuando se ve el temple de los dirigentes para hacer política y estar cerca de la gente".

Durante el recorrido, Puy Soria dialogó con representantes vecinales de distintas zonas que llevan adelante tareas similares. En este contexto, explicó que la zona sur de la capital es la más densamente poblada y, debido a su crecimiento reciente, aún carece de grandes instituciones deportivas que brinden contención a niños, jóvenes y adolescentes.

"No cuenta aún con grandes instituciones deportivas que alberguen las actividades de contención de niños, jóvenes y adolescentes y por ello esa labor social complementaria de las familias y de la escuela la llevan adelante las instituciones intermedias, en este caso los centros vecinales, que deben contribuir en la formación y en el acompañamiento de las labores deportivas, culturales, educativas y sociales", explicó.

El titular de la cartera de Vivienda también valoró la dedicación de los dirigentes vecinales y la importancia de atender las demandas de la comunidad. "Es una labor muy noble, muy digna. Todos los días tienen que escuchar con atención el requerimiento de los vecinos, las inquietudes que se plantean, las necesidades de ir progresando en la medida de las posibilidades en estos tiempos difíciles que está viviendo el país", sostuvo.

También subrayó la importancia de la inversión pública para mejorar la calidad de vida en los barrios. "Es clave el acompañamiento del Estado para con la sociedad civil, y cuando algunos plantean la ausencia del Estado, justamente le dan la espalda a este tipo de obras, que es una obra pública", afirmó.

En este sentido, Puy Soria destacó que sin la inversión del Estado, muchas de estas iniciativas no serían posibles. "Si no se invirtieran los recursos del Estado para que una comunidad organizada pueda nutrirse con infraestructura social, cultural, deportiva, para que puedan interactuar con los vecinos, con clases de apoyo escolar, con los deportes que aquí se practican, entonces, ¿qué vamos a ir a cobrar a cada uno de los vecinos? y algunos plantean que eso no es tarea del Estado", remarcó.

Además, el funcionario hizo un llamado a sostener y defender los valores que impulsan este tipo de políticas. "Tenemos que salir a levantar más alto que nunca nuestras banderas, que están amparadas en nuestras convicciones que deben ser firmes ante la situación que está viviendo el país y que repercute de manera directa en todas las provincias argentinas", expresó.

El ministro instó a los dirigentes a dialogar con la comunidad en diversos espacios, como centros vecinales, clubes y asociaciones civiles: "Hay que salir a hablar con la gente, en los centros vecinales, los clubes, las asociaciones civiles, porque es la manera que en democracia debemos imponernos, con propuestas, con ideas, con proyectos".

"Tenemos que hablar, debatir, proponer e incluso volver sobre nuestros pasos cuando se han tomado decisiones que no fueron las correctas, porque esa es la manera de transitar en la vida democrática e institucional, respetándonos mutuamente", agregó en otra instancia.

Por último, el funcionario insistió en la importancia de la gestión política basada en la toma de decisiones. "Una provincia se administra tomando decisiones, no con videos en las redes, y para tomar decisiones tenemos que escuchar y para ello hay que saber compartir con la dirigencia de los diferentes barrios de nuestra comunidad, porque de aquí necesariamente surgen las ideas, están los problemas y las posibilidades de solución", concluyó.