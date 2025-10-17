Con fondos provinciales, el Gobierno de Insfrán impulsa obras clave para el desarrollo del interior formoseño

El Gobierno de Formosa continúa profundizando la obra pública ejecutando importantes obras de infraestructura vial e hídrica en distintas localidades del interior, financiadas íntegramente con recursos provinciales en Buena Vista y zonas aledañas. Los trabajos son coordinados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y abarcan tareas de estabilizado granular, mejoramiento de caminos vecinales y mantenimiento de reservorios de agua, con el objetivo de garantizar conectividad, abastecimiento y desarrollo territorial.

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la DPV, encabezó una recorrida de obras en Buena Vista, Siete Palmas y Tres Lagunas, junto a los presidentes de las comisiones de fomento de cada localidad. El funcionario destacó que “las obras se ejecutan con fondos propios del Estado provincial, en respuesta al abandono y la paralización de proyectos nacionales durante la gestión de Javier Milei”, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En Buena Vista, Caffa supervisó junto al jefe comunal Rubén Pereira los trabajos en el reservorio de agua cruda para la planta potabilizadora y la obra de estabilizado granular sobre la Ruta Provincial N° 4, en el tramo que conecta con Primera Junta. Estas obras permitirán mejorar el acceso y asegurar el suministro de agua a la población.

El titular de Vialidad también recorrió las tareas vinculadas al sistema hídrico de los riachos El Porteño y He Hé, destacando que “gracias a las obras ejecutadas, el riacho El Porteño recuperó su caudal y hoy abastece a las localidades de su zona de influencia”.

Una de las intervenciones más significativas se desarrolla sobre la Ruta Provincial N° 8, en el tramo que une Siete Palmas con Colonia La Primavera, a la altura de la intersección con la RP N° 2. Se trata de 8,5 kilómetros de obra básica y estabilizado granular que permitirán recuperar la transitabilidad de la zona.

Caffa recordó que “esta ruta formaba parte de una obra de pavimentación y construcción de un nuevo puente sobre el riacho El Porteño, pero el actual Gobierno nacional decidió paralizar y desfinanciar los trabajos”. Ante ese escenario, el Estado provincial asumió la continuidad con la construcción del terraplén con compactación, alcantarillas y obras de desagüe, etapa previa a la futura pavimentación.

En Siete Palmas, Caffa recorrió junto al presidente de la Comisión de Fomento, Raúl Leiva, la reparación del puente histórico sobre el riacho He Hé, una obra que, según el jefe comunal, “beneficiará el almacenamiento de agua y mejorará la infraestructura del sistema potabilizador”.

Leiva agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó que la ampliación de la planta potabilizadora, financiada también con recursos locales, permitirá “llevar agua a otras colonias y asegurar el abastecimiento en épocas de sequía”.

Por otra parte, desde el Distrito Norte de la DPV, se ejecutan tareas de mejoramiento en el camino vecinal 6011 de Tres Lagunas, que conecta la Ruta Provincial N° 3 con la RP N° 6, a lo largo de 2.900 metros. Los trabajos incluyen perfilado, abovedado de la calzada, limpieza de cunetas y colocación de caños de hormigón de 600 milímetros, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y el drenaje del sector.

Según informó la DPV, estas obras benefician directamente a los vecinos del barrio Guaraní, facilitando el acceso y la circulación del transporte rural, especialmente durante la temporada de lluvias. Al concluir la recorrida, el ingeniero Caffa subrayó que estas obras “demuestran el compromiso del gobernador Gildo Insfrán con el interior provincial y con la igualdad de oportunidades”.

“Mientras el Gobierno nacional recorta fondos y paraliza la obra pública, Formosa continúa invirtiendo con recursos propios, priorizando la conectividad, el abastecimiento de agua y la mejora de la calidad de vida en cada localidad”, concluyó.