Rusia condena la iniciativa europea de reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear

FOTO DE ARCHIVO. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, asiste a la rueda de prensa anual del ministro de Asuntos Exteriores, Sergéi Lavrov, en Moscú, Rusia

Rusia condenó el viernes la decisión de Reino Unido, Alemania y Francia de poner en marcha un proceso que podría reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear.

Los tres países europeos, conocidos como el E3, lanzaron el jueves el llamado mecanismo de reversión ante las acusaciones de que Irán ha violado un acuerdo de 2015 que pretendía evitar que desarrollara una capacidad de armamento nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

"Condenamos fuertemente estas acciones de los países europeos y pedimos a la comunidad internacional que las rechace", dijo el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado en el que culpó a Estados Unidos y a los europeos del colapso del acuerdo de 2015.

Rusia firmó este año un acuerdo de cooperación estratégica con Irán y condenó en junio los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán rechaza las acusaciones occidentales de que busca desarrollar un arma nuclear.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que los intentos de reimponer sanciones a Teherán eran un "grave factor desestabilizador" que socavaba la búsqueda de una solución negociada.

En su opinión, es importante evitar una nueva escalada en relación con el programa nuclear iraní que tendría "graves consecuencias".

