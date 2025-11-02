El presidente iraní dice que Teherán reconstruirá sus instalaciones nucleares

El presidente iraní Masoud Pezeshkian visita la Organización Iraní de la Energía Atómica en Teherán

2 nov (Reuters) -Teherán reconstruirá sus instalaciones nucleares "con mayor fuerza", dijo el domingo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a medios estatales, añadiendo que el país no busca un arma nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido que ordenaría nuevos ataques contra las instalaciones nucleares de Irán en caso de que Teherán intente reiniciar las instalaciones que Estados Unidos bombardeó en junio.

Pezeshkian hizo sus comentarios durante una visita a la Organización de Energía Atómica del país, en la que se reunió con directivos de alto rango de la industria nuclear iraní.

"Destruir edificios y fábricas no nos creará ningún problema, reconstruiremos y con más fuerza", dijo el presidente iraní a medios estatales.

En junio, Estados Unidos lanzó ataques contra instalaciones nucleares iraníes que, según Washington, formaban parte de un programa orientado al desarrollo de armas nucleares. Teherán afirma que su programa nuclear tiene fines puramente civiles.

"Todo está pensado para resolver los problemas de la gente, para las enfermedades, para la salud de la gente", dijo Pezeshkian en referencia a las actividades nucleares de Irán.

Con información de Reuters