La Rioja se posiciona como nuevo punto estratégico de la minería nacional: "Con cuidado del ambiente y mirada de inclusión"

La Rioja dijo presente en la 14ª edición de Arminera, la Exposición Internacional de la Industria Minera, que se llevó a cabo del 20 al 22 de mayo en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a provincias y empresas del rubro con el objetivo de promover el desarrollo del sector y fortalecer vínculos estratégicos.

En diálogo con El Destape, la vicegobernadora riojana, Teresita Madera, participó de las actividades y reflexionó sobre cómo su provincia se presenta como el nuevo punto estratégico de la minería: "Nosotros tenemos 12 proyectos en nuestra provincia, y vamos por la primera etapa que es la de prospección". "La Rioja tiene oro, plata, cobre y litio. Hace dos años se empezó a trabajar en poder definir qué tipo de minería quería nuestra provincia y ahí aparece una minería que pueda ser sustentable, con un absoluto cuidado del ambiente y sobre todo las cosas: que tenga una mirada de inclusión", reflexionó la funcionaria.

En el stand provincial se difundió el potencial geológico de la provincia, los proyectos en marcha y las oportunidades de inversión estratégica en el territorio riojano. Las personas que recorrieron La Rural pudieron informarse de la actividad en la región junto con el labor que emprenden las empresas estatales riojanas como Kallpa y EMSE, y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). También estuvo el encuentro "Arminera Federal: un viaje por la minería de las provincias", donde participó Teresita Madera en el bloque B del Panel "Inversión minera, sustentabilidad y desarrollo social".

Del mismo modo, la vicegobernadora historizó: "Hay provincias que llevan más años en este ámbito y nosotros estamos dispuestos a aprender. Tengo mucho contacto con San Juan, Catamarca. Vamos a a verlos para poder empaparnos, inclusive, hasta de las malas experiencias que ellos tuvieron".

Minería con identidad riojana

Madera expresó que el objetivo de la gestión de Quintela es poder consolidar una minería sustentable que posee tres ejes concretos: crecimiento económico, cuidado ambiental e inclusión social. De este modo fue así que se diferenció de las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei: "La Rioja no adhirió al RIGI porque entendíamos que solo beneficiaba a las inversiones extranjeras". Y describió: "No es que no estamos de acuerdo en las inversiones, al contrario, creemos en lo privado, pero también creemos en un Estado que interviene teniendo una mirada en donde todos puedan ganar, donde el privado gane pero también gane la provincia, los riojanos y riojanas".

Respecto al eje de crecimiento de la provincia, Teresita Madera informó sobre los tratamientos de proyectos en los que trabaja la provincia: "En los próximos días sacaremos los proveedores mineros, porque entendemos que en primer lugar tienen que poder brindar los servicios proveedores de nuestra provincia". "Después también una segunda ley que estamos trabajando, en donde estamos haciendo mención a la cuestión laboral, la cuestión de la ocupación, donde también estamos pidiendo que un porcentaje mayoritario más del 70% sea mano de obra de de nuestra provincia", describió Madera.

Articulación con universidades

En marzo de 2025, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la comitiva provincial que participó en la feria minera más importante del mundo en Canadá. En este evento, la provincia presentó su potencial minero y adelantó que existen proyectos de prospección y exploración, ubicados principalmente en el Valle del Bermejo.

En ese contexto de gestión provincial, Madera describió el impacto de los proyectos extractivistas en la juventud riojana: "Nosotros tenemos la licenciatura en Minería, y las carreras vinculadas a la Geología han tenido un incremento en su matrícula notoriamente. y de pronto, una carrera que tenía una inscripción de entre cinco e diez alumnos a lo máximo, hoy hemos tenido una inscripción de 80 chicos".

Por último, la vicegobernadora expresó que se viene trabajando con las tres universidades que tiene la provincia y con los propios profesorados en los que se están impartiendo capacitaciones específicas para poder otorgar mano de obra califica a aquellas empresas que ya se encuentran trabajando en la región.

Esta participación en la Expo cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se enmarca en una política activa de promoción del desarrollo productivo y posicionamiento del sector. Cabe destacar que estuvieron presentes los diputados nacionales Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali, y el diputado provincial Cristian Pérez, junto con el ministro de Trabajo, Empleo y Industria y Minería, Federico Bazán; la secretaría de Minería, Ivanna Guardia; los presidentes de Energía y Minería Sociedad del Estado y de Kallpa, Walter Gómez y Ariel Parmigiani.