Nuevas oportunidades para el desarrollo sustentable: las claves del novedoso registro minero en La Rioja

El Gobierno de La Rioja oficializó el lanzamiento del Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras, un sistema que busca garantizar mayor participación de trabajadores y empresas locales en la actividad minera. El registro cuenta con respaldo legal mediante una ley provincial aprobada por la Cámara de Diputados, además de tener varios puntos claves para el rubro a nivel local.

La normativa establece que las empresas mineras deberán emplear al menos un 70% de personal riojano. Además, el 70% de sus proveedores deberán ser también de origen provincial. Para incentivar la contratación local, la ley permite que las firmas riojanas puedan ofrecer bienes o servicios hasta un 15% más caros que competidores de fuera de la provincia y aun así tener prioridad en la adjudicación.

Las empresas que deseen inscribirse deberán contar con al menos un año de radicación legal en La Rioja y podrán asociarse con capitales locales, siempre que esto se acredite administrativamente.

Otro punto clave del régimen es la implementación de anillos geográficos: las compañías mineras deberán priorizar la contratación de bienes y servicios según la cercanía con el lugar de explotación, comenzando por proveedores más próximos. Solo en caso de imposibilidad comprobada podrán contratar fuera de ese radio.

Con esta medida, el Ejecutivo provincial busca fortalecer el impacto económico de la minería en el territorio, asegurando que los beneficios de la actividad se traduzcan en empleo, desarrollo productivo y oportunidades para las comunidades riojanas.

Quintela presentó a los proveedores mineros

La provincia de La Rioja, en el marco de la nueva Ley de Proveedores Mineros, presentó a los oferentes oficiales que trabajarán en la provincia. El gobernador Ricardo Quintela celebró la decisión y aseguró que garantizará transparencia en los procesos, además de favorecer a los riojanos y los productores locales.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), Ricardo Quintela celebró: "¡En La Rioja ya tenemos una Ley de Proveedores Mineros! En un contexto difícil como el que estamos viviendo, impulsamos esta articulación público-privada para seguir generando oportunidades para las y los riojanos. Hoy presentamos oficialmente a los proveedores mineros de la provincia".

"Esta ley no solo fortalece al sector privado local, sino que también prioriza a nuestras empresas ante cualquier intervención o contratación. Además, garantiza transparencia en los procesos y permite que cada proveedor acceda a la información necesaria como el stock disponible, demandas del sector y detalles de cada trabajo a realizar", destacó el Gobernador.

Cabe recordar, que la Ley de Proveedores fue aprobada el 5 de junio y tiene como finalidad la contratación de proveedores locales, para así aumentar el ingreso de oferentes de servicios y en consecuencia, la mano de obra riojana. Además, se determinó que los mismos deben tener domicilio legal, real y fiscal de estos proveedores en la provincia. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja.