Ucrania se retira del tratado de prohibición de minas al sufrir reveses en el campo de batalla

El militar ucraniano Oleksi, de 26 años, que perdió la mayor parte de su pierna izquierda tras ser herido por una mina antipersona, junto a otros pacientes de un centro de rehabilitación durante un minuto de silencio, en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Oleksi, un soldado ucraniano de 26 años, lleva seis meses de difícil recuperación tras perder la mayor parte de su pierna izquierda por una mina antipersona. A pesar de sus lesiones, afirma que Ucrania hace bien en retirarse de un tratado que prohíbe este tipo de armas.

Ante la dificultad de conseguir nuevos suministros estadounidenses de artillería y municiones, o de reclutar suficientes soldados nuevos para mantener las posiciones en primera línea, Kiev anunció su retirada de la Convención de Ottawa el 29 de junio.

Analistas militares y un comandante de una unidad ucraniana dijeron que hacerlo podría ayudar a frenar los avances rusos que Kiev está tratando de contener más de tres años después de la invasión a gran escala de Moscú.

"(Si) Rusia no se adhiere a ninguna convención, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?", dijo Oleksi, que solo dio su nombre de pila de acuerdo con los requisitos militares ucranianos, en un centro de rehabilitación para personal militar herido en Kiev.

"Tenemos que hacerlo, porque si minamos (nuestra tierra) entonces existe la posibilidad de que no la cedamos."

Rusia no es parte del tratado y analistas militares, grupos de defensa de derechos humanos y soldados ucranianos afirman que ha estado utilizando minas antipersona de forma generalizada.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios. Moscú no ha confirmado que utilice minas antipersona en Ucrania. Responsables rusos afirman que Ucrania ya ha utilizado este tipo de artefactos en la guerra.

Estados Unidos aprobó el suministro de minas antipersona a Ucrania en noviembre, según informó Reuters anteriormente.

En aquel momento, fuentes estadounidenses dijeron que se esperaba que Ucrania utilizara las minas estadounidenses en su propio territorio, aunque se comprometió a no utilizarlas en zonas pobladas por civiles. Rusia posee alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea, de la que se apoderó en 2014.

El Ministerio de Defensa ucraniano no respondió a una petición de comentarios sobre si ya despliega este tipo de municiones, su utilidad en el campo de batalla y las críticas a la medida. Ucrania utiliza ampliamente minas antivehículo, no cubiertas por el tratado.

Alrededor de una cuarta parte de Ucrania está contaminada por minas o munición sin explotar, según la unidad de desminado del Ministerio de Defensa.

Las zonas de primera línea y los focos de la región de Kursk, en el interior de Rusia, están densamente contaminados con estos pequeños artefactos que explotan cuando se activan por contacto, vibración o alambres de trampa.

Tres analistas militares afirmaron que las minas antipersona eran una herramienta útil para contrarrestar la nueva táctica rusa de enviar pequeños escuadrones de asalto, algunos de ellos en motocicletas, que no son detenidos por otras fortificaciones del frente.

"Cuando nuestro bando no tiene mucha infantería en el frente, crear un sistema de obstáculos con este tipo de minas refuerza la defensa, para no depender únicamente de los vehículos aéreos no tripulados o de la artillería", dijo Mikola Bielieskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania.

Un comandante de una compañía de artificieros de la 59ª brigada ucraniana que opera cerca de la ciudad oriental de Pokrovsk dijo que un dron rotatorio de gran tamaño podría utilizarse para desplegar hasta 70 minas antipersona a la vez.

"Pueden minar eficazmente zonas distantes. Y el enemigo sufrirá pérdidas significativas sin siquiera llegar a nuestras posiciones", dijo el comandante, que utiliza el indicativo Voron. No precisó si Ucrania ya estaba desplegando minas antipersona.

Con información de Reuters