Al menos cuatro personas mueren tras el naufragio de una embarcación de migrantes en Grecia

ters) -Cuatro migrantes murieron al naufragar su embarcación frente a la isla griega de Lesbos, informaron el lunes guardacostas griegos, que añadieron que siete habían sido rescatados del mar.

"Hemos recuperado cuatro cadáveres, la operación de rescate continúa. No sabemos si había más personas en el barco", dijo un responsable de los guardacostas.

Se trata del segundo incidente mortal con migrantes frente a Lesbos, cerca de la costa turca, en octubre.

Grecia estuvo en primera línea de la crisis migratoria de 2015-16, cuando más de un millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en Oriente Próximo y África cruzaron a Europa.

Posteriormente, los flujos migratorios disminuyeron. Sin embargo, el país ha endurecido las normas migratorias tras el repunte de las llegadas desde Libia a través de las islas de Creta y Gaudos.

