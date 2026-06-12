En medio del fenómeno Colapinto, el mensaje que ilusiona a los fanáticos de la F1

Mientras los campeones subían al escenario para recibir sus reconocimientos por parte del Automóvil Club Argentino (ACA), una idea empezó a sobrevolar toda la ceremonia: ¿puede Argentina volver a tener una fecha de Fórmula 1?

La pregunta apareció una y otra vez durante la premiación y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada. En plena explosión del fenómeno Franco Colapinto, el automovilismo argentino volvió a hablar de un sueño que parecía lejano y que hoy empieza a ganar fuerza.

La ceremonia de premiación de los Campeones Argentinos de Automovilismo 2025 reunió en la sede central del ACA a pilotos, dirigentes, funcionarios y referentes de todo el país. Pero más allá de los trofeos, hubo un mensaje que captó buena parte de la atención.

La frase sobre la Fórmula 1 que encendió la ilusión

La jornada fue encabezada por el presidente del ACA, César Carman, quien destacó el momento que atraviesa el automovilismo argentino y el impacto generado por Franco Colapinto en la máxima categoría mundial.

"Tenemos a Franco Colapinto en la Fórmula 1, un piloto formado desde el karting bajo la estructura deportiva de nuestra Comisión Deportiva Automovilística. No solo porque pueda ir mejorando en la pole position, sino porque ilusiona a miles de argentinos que quieren volver a ver rugir los motores de la F1 en Argentina", afirmó.

La referencia no pasó desapercibida. El dirigente también reveló que observa un escenario favorable para avanzar en conversaciones vinculadas con el regreso de la Fórmula 1 al país.

"Sector privado y sector público, ambos con entusiasmo y dimensionando lo que ese proyecto podría llegar a ser", sostuvo ante los medios presentes.

Una noche de campeones, autos históricos y emoción

Trofeos, autos de competición, campeones llegados desde distintos puntos del país y familias acompañando desde las primeras filas le dieron un marco especial a la ceremonia.

La jornada contó con una fuerte presencia federal, con ministros, secretarios de Deportes y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, San Juan y Santa Fe.

En el hall central del ACA y en el ingreso de la institución, varios de los vehículos protagonistas de la temporada atrajeron las miradas de pilotos, dirigentes y fanáticos, que pudieron observar de cerca algunas de las máquinas más destacadas del automovilismo argentino.

Uno de los momentos más emotivos se produjo durante el reconocimiento especial a Juan Cruz Yacopini, acompañado por familiares, amigos y referentes del deporte motor.

Los nombres que marcaron la temporada

La ceremonia reconoció a campeones de distintas categorías fiscalizadas por la FIA y la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA.

Entre los principales distinguidos estuvieron:

Leonel Pernía, campeón de TCR South America.

Matías Rossi, campeón argentino de TC2000.

Facundo Aldrighetti, campeón argentino de Top Race V6.

Diego Verrielo, campeón argentino de Top Race Series.

Julián Ramos, campeón argentino de Fórmula Nacional.

Dino Filippa, campeón argentino de Sim Racing.

Christian Romero, campeón de Fiat Competizione.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales FIA World Rally-Raid.

También recibieron reconocimientos pilotos y navegantes de Rally Argentino, Rally Regional, Karting Argentino, Sport Regularidad Histórica, Sport Histórico Velocidad, IAME Series, Rotax Buenos Aires y Desafío Eco.

El automovilismo argentino vive un momento que pocos imaginaban

La temporada 2025 dejó campeones en múltiples categorías, pero también consolidó un escenario que hace apenas algunos años parecía difícil de imaginar.

El crecimiento internacional de pilotos argentinos, la visibilidad que aporta Franco Colapinto desde la Fórmula 1 y el interés que vuelve a despertar el deporte motor alimentan una expectativa que atraviesa a todo el ambiente.

Entre los trofeos de los campeones y la ilusión que genera Colapinto en la Fórmula 1, la ceremonia dejó una sensación compartida por gran parte del automovilismo argentino: el deporte atraviesa un momento de crecimiento y vuelve a imaginar objetivos que durante años parecieron inalcanzables.