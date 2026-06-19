Más de 70 sanitarios de RDC se han contagiado de ébola desde que comenzó el brote, según la OMS

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores sanitarios se visten con equipos de protección individual (EPI) en el Centro Médico Evangélico en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo

Un alto cargo de la Organización Mundial de la Salud ‌dijo el ‌viernes que 75 profesionales sanitarios de República Democrática del Congo se habían contagiado de ébola y que 17 de ellos habían fallecido desde que se iniciara el brote actual.

Se cree que el ébola ​ya circulaba ⁠meses antes de que las autoridades ‌congoleñas declararan oficialmente el brote ⁠el 15 de mayo, ⁠lo que significa que muchos profesionales sanitarios estuvieron expuestos a la enfermedad antes de saber ⁠que estaba presente. Incluso ahora, ​las autoridades sanitarias afirman que ‌se están agotando las ‌existencias de material básico para protegerse, ⁠como guantes y mascarillas.

"Es un precio realmente alto el que está pagando el sistema, el sistema sanitario, porque no ​contamos ‌con suficientes profesionales sanitarios en RDC", dijo Marie Roseline Belizaire, directora de emergencias de la OMS, en una rueda de prensa por videoconferencia ⁠desde el este de República Democrática del Congo.

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El Congo tiene una de las densidades más bajas de personal sanitario en relación con la población, con solo unos 11 por cada 10.000 habitantes, según datos de ‌la OMS. Belizaire señaló que China y Uganda estaban enviando equipos médicos al país.

La OMS está prestando apoyo psicológico a algunos médicos que tenían demasiado miedo para ‌tratar a los pacientes, tras haber visto cómo muchos de sus colegas caían enfermos, añadió.

"Cuando ‌te explican ⁠cómo lo viven, cómo se contagiaron... (eso) te parte el corazón".

Con información de Reuters