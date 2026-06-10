Lula amplía su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta en Brasil, según encuesta

FOTO DE ARCHIVO. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mira mientras habla con los periodistas tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, en la Embajada de Brasil en Washington, D.C., Estados Unidos

El ​presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador ‌Flávio Bolsonaro en ‌una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, reveló el miércoles la encuesta Genial/Quaest.

Según el sondeo del instituto Quaest, encargado por la correduría Genial Investimentos, Lula obtendría un ​44% en una ⁠posible segunda vuelta contra Flávio ‌Bolsonaro, frente al 42% que ⁠registró en la encuesta ⁠realizada en mayo. Por su parte, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro suma ⁠ahora un 38%, frente al ​41% de la encuesta anterior.

En ‌la simulación de la ‌primera vuelta, Lula tiene un 39%, ⁠manteniéndose en el mismo nivel que en abril, y Bolsonaro suma un 29%, frente al 33% de ​la ‌encuesta anterior.

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Les siguen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que se queda en un 3%, frente al 4% anterior, y el exgobernador ⁠de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), con el 2%, frente al 4% previo. Renan Santos (Missão) aparece con un 3%, y Aécio Neves (PSDB) con un 2%. El resto de candidatos no superan el 1%.

Los indecisos ‌suman un 10%, frente al 5% de la encuesta anterior, y el porcentaje de quienes votarán en blanco, nulo o no votarán es del 9%, frente al ‌10%.

Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio. El ‌margen de ⁠error de la encuesta es de 2 puntos porcentuales.

(Reporte ​de Michael Susin en Barcelona; escrito por Eduardo Simões; edición de Tiago Brandão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)