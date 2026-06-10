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Lula amplía su ventaja frente a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta en Brasil, según encuesta

10 de junio, 2026 | 07.53

El ​presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador ‌Flávio Bolsonaro en ‌una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, reveló el miércoles la encuesta Genial/Quaest.

Según el sondeo del instituto Quaest, encargado por la correduría Genial Investimentos, Lula obtendría un ​44% en una ⁠posible segunda vuelta contra Flávio ‌Bolsonaro, frente al 42% que ⁠registró en la encuesta ⁠realizada en mayo. Por su parte, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro suma ⁠ahora un 38%, frente al ​41% de la encuesta anterior.

En ‌la simulación de la ‌primera vuelta, Lula tiene un 39%, ⁠manteniéndose en el mismo nivel que en abril, y Bolsonaro suma un 29%, frente al 33% de ​la ‌encuesta anterior.

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Les siguen el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que se queda en un 3%, frente al 4% anterior, y el exgobernador ⁠de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), con el 2%, frente al 4% previo. Renan Santos (Missão) aparece con un 3%, y Aécio Neves (PSDB) con un 2%. El resto de candidatos no superan el 1%.

Los indecisos ‌suman un 10%, frente al 5% de la encuesta anterior, y el porcentaje de quienes votarán en blanco, nulo o no votarán es del 9%, frente al ‌10%.

Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 5 y el 8 de junio. El ‌margen de ⁠error de la encuesta es de 2 puntos porcentuales.

(Reporte ​de Michael Susin en Barcelona; escrito por Eduardo Simões; edición de Tiago Brandão; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

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