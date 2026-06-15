Los líderes del G7 se reúnen en Francia tras el anuncio de un acuerdo entre EEUU e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Logotipos del G7 antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains.

​Los líderes del Grupo de los Siete, que agrupa a las naciones más ricas, se reúnen este lunes en un complejo turístico a orillas de un lago francés, poco después de que Estados ‌Unidos e Irán anunciaran que habían alcanzado un ‌acuerdo preliminar para poner fin a su conflicto.

Debatir los próximos pasos respecto a Irán será uno de los varios temas que los líderes mundiales abordarán durante la cumbre del 15 al 17 de junio, en la que también se buscará un consenso sobre la guerra en Ucrania, la lucha contra los desequilibrios económicos mundiales y el abastecimiento de minerales críticos fuera de China, el principal proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar a Evian-les-Bains el lunes para la reunión, en un momento en que los líderes mundiales se muestran ​cada vez más recelosos de Estados ⁠Unidos, aunque las autoridades francesas se alegraron de haber conseguido su presencia después de que abandonara prematuramente ‌la cumbre del G7 del año pasado en Canadá.

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Muchos líderes del G7 se han visto ⁠directamente afectados por las volátiles maniobras de Trump en la ⁠escena mundial, que han trastocado Oriente Medio, el comercio global y la diplomacia. Sus acciones han suscitado grandes interrogantes sobre el compromiso de Estados Unidos con el orden mundial de posguerra que ayudó a establecer.

Trump tiene previsto reunirse ⁠con líderes de Oriente Medio y asistir a una sesión de trabajo con el presidente ucraniano, ​Volodímir Zelenski, durante la cumbre.

La reunión con Zelenski del martes se produce en ‌un momento en que el avance ruso en Ucrania ‌se ha ralentizado y Ucrania busca más financiación militar de sus aliados.

La posición de Zelenski ha ⁠mejorado desde que Trump le dijera en el Despacho Oval el año pasado: "No tienes las cartas".

Sin embargo, es posible que le resulte difícil conseguir un mayor apoyo de EEUU, ya que Trump da prioridad a poner punto final al conflicto bélico con Irán, que ha mermado su apoyo a nivel nacional.

ACUERDO CON IRÁN

Los líderes del G7 ​estarán ansiosos por ‌conocer los detalles del acuerdo entre EEUU e Irán. Está previsto que el viernes se firme oficialmente un memorando de entendimiento en Suiza, pero los términos exactos no se conocieron de inmediato.

Trump dijo que el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima para el suministro mundial de petróleo y gas que Irán ha bloqueado de facto durante meses, se abriría el viernes, y que ⁠había ordenado el fin del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En un comunicado, la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, terminarían de forma permanente a partir del lunes por la noche.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que durante un periodo de alto el fuego de 60 días se negociaría un acuerdo más amplio, que incluiría el levantamiento de las sanciones a Irán. El programa nuclear de Irán se abordará en esas conversaciones posteriores, según habían informado anteriormente fuentes ‌a Reuters.

Emiratos Árabes Unidos, directamente afectados por la guerra, y los mediadores clave, Qatar y Egipto, también asistirán a la cumbre del G7.

EL MOMENTO DE MACRON

Trump será recibido el lunes por el presidente francés, Emmanuel Macron, para quien esta cumbre supone la guinda diplomática de su segundo y último mandato, que llega a su fin el año que viene.

Macron es visto cada vez más como un presidente en funciones sin poder real a nivel nacional, pero sigue ‌teniendo influencia en la escena internacional, y logró que Trump aceptara una fastuosa cena en el Palacio de Versalles el miércoles.

Macron ha tratado de aprovechar la presidencia francesa del G7 para impulsar medidas contra los desequilibrios macroeconómicos globales, una preocupación de ‌larga data para Estados Unidos, ⁠antes de que Washington asuma la presidencia del G20 este año y del G7 el próximo. Francia ha planteado la cuestión como una responsabilidad compartida, en la que China ​produce en exceso, Estados Unidos consume en exceso y Europa invierte de forma insuficiente.

Brasil, India, Kenia y Corea del Sur han sido invitados al G7 para participar en el debate, mientras que Macron ha instado a China a impulsar su propio consumo.

Con información de Reuters