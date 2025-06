El concejal capitalino de La Libertad Avanza (LLA), Ángel Ávila, denunció una escalada de internas dentro del espacio libertario en La Rioja, acusando a la concejala Ramona "Yiyi" Ceballos y al responsable de prensa partidario de manejar cuentas falsas y difundir información malintencionada. En declaraciones al programa de radio Política Mente, Ávila desmintió su supuesta salida del bloque y apuntó contra la difusión de un comunicado apócrifo replicado por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Es un comunicado que firmó Yiyi Ceballos, el resto de los ediles no la quería acompañar, ella los obligó y no quisieron. Ella se proclamó presidenta del bloque", sostuvo Ávila, quien también señaló que las redes oficiales del partido son utilizadas de forma arbitraria por la edil. Según su relato, el mensaje no tuvo origen en una autoridad formal y fue parte de una operación política para marginarlo.

Ávila también se refirió al manejo de perfiles falsos y páginas anónimas vinculadas al oficialismo libertario provincial. "Desde el partido oficial nunca comunicaron nada. El tema es quién le maneja la cuenta a Martín Menem, alguien que no me quiere mucho. Lo deben conocer como Electroboy, un pibe que hacía rap. También tiene páginas Fake, que se ven con nombres raros, como 'el libertario riojano'", denunció.

Según el relato del riojano, se trataría del funcionario Matías Aguero, actual titular de Radio Nacional en La Rioja, con quien Ávila tiene una medida cautelar vigente.

Durante la entrevista radial, el edil libertario afirmó haber sido víctima de amenazas y agresiones por parte de referentes de su propio espacio, y criticó duramente el desempeño legislativo del bloque. "Teníamos objetivos que no se pudieron cumplir. El año pasado nos fue mal, perdimos todas las presidencias de las comisiones, también la vicepresidencia segunda, y este año también nos fue mal, ya que Ceballos inició un juicio político sin previo aviso, yo me enteré en el aire", lamentó.

Finalmente, Ávila adelantó su decisión de conformar un bloque unipersonal, aunque aclaró que continúa dentro de La Libertad Avanza. “Vi el otro día que salieron a decir que Yiyi Ceballos me expulsó, mientras que yo levanté la mano para pedir conformar un nuevo bloque unipersonal que se va a llamar Frente de la Libertad Avanza", explicó. También apuntó a un acercamiento de Ceballos al PRO: "Ella marginó a todos, se maneja sola, pero acompañada por Luciana De León. Hoy subieron un video que tenía el fondo morado, se acerca cada vez más a los colores de LLA", cerró.