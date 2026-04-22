Interrogan a empleados de una importante editorial rusa por "propaganda LGBT"

Edificio de la editorial Eksmo en Moscú, Rusia

​Una de las editoriales más importantes de Rusia informó el miércoles de que las autoridades estaban interrogando a algunos miembros de su personal ‌en relación con una posible "propaganda ‌LGBT" en su catálogo de libros, en el marco de las restricciones más amplias impuestas a los derechos de las personas homosexuales y trans bajo el mandato del presidente Vladimir Putin.

Los medios de comunicación rusos informaron el martes de redadas llevadas a cabo por el Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves, en las oficinas de la editorial Eksmo ​en Moscú, y señalaron ⁠que varios empleados habían sido detenidos en relación con un caso penal ‌de hace un año.

Con Putin tratando de promover una ⁠imagen de Rusia como guardiana de los ⁠valores morales tradicionales en contraste con un Occidente decadente, Moscú ha calificado de extremista lo que denomina el "movimiento LGBT" y a quienes lo apoyan, de terroristas.

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Las ⁠empresas privadas rusas, incluidos canales de música, distribuidoras de películas en ​línea y editoriales, son multadas habitualmente por alojar ‌contenido LGBTQ+.

Sin embargo, en un comunicado emitido ‌el miércoles, Eksmo negó que se hubieran producido "actuaciones de investigación" y dijo ⁠que no se había incautado ningún libro. No obstante, señaló que el director general de Eksmo, Evgueni Kapiev, y otros tres empleados habían sido llevados para ser interrogados.

No estaba claro si habían sido detenidos formalmente.

Según la legislación ​rusa, los ‌cargos deben presentarse en un plazo de 48 horas desde la detención. El Kremlin no ha hecho comentarios sobre el caso y el Comité de Investigación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

CASO RELACIONADO CON UNA EMPRESA DESAPARECIDA

En su comunicado, Eksmo ⁠dijo que la investigación estaba relacionada con títulos publicados por otra empresa, Popcorn Books, que fue adquirida por Eksmo en 2023, pero cerró este año.

Popcorn se especializaba en libros para adolescentes y jóvenes adultos, algunos con personajes o tramas LGBTQ+. "Summer in a Pioneer's Tie" ("Verano con corbata de pionero"), la historia de dos chicos que se enamoraron en un campamento de verano soviético, fue un éxito en ‌Rusia, vendiendo más de 200.000 ejemplares en sus primeros seis meses.

"La causa penal se abrió en mayo de 2025 y se refería a varios títulos con características de propaganda LGBT, publicados por Popcorn Books antes de su fusión con Eksmo", dijo Eksmo.

Varias decenas de libros con contenido LGBTQ+ no figuraban en ‌los registros de existencias y se vendieron durante el cierre de Popcorn, lo que motivó los cargos, según la editorial. "Suponemos que el interrogatorio actual está relacionado con ‌el testimonio prestado por ⁠los empleados de Popcorn Books que están acusados en este caso".

Anteriormente este mes, Eksmo dijo al periódico RBC que estaba ​utilizando inteligencia artificial y otros métodos para revisar su inventario —que incluye tres millones de títulos que se remontan a 1990— en busca de contenido prohibido.

Con información de Reuters