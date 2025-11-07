El Kremlin rechaza las especulaciones de que Lavrov haya caído en desgracia con Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (d), y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, hablan durante la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania

7 nov (Reuters) -El Kremlin rechazó el viernes las especulaciones de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había caído en desgracia con Vladimir Putin después de que los esfuerzos para organizar una cumbre entre el presidente ruso y Donald Trump se congelaran el mes pasado.

Lavrov, un veterano diplomático conocido por su firme estilo negociador, habló por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el 20 de octubre para discutir la posible cumbre en Budapest entre Putin y Trump, que iba a centrarse en un posible acuerdo de paz para Ucrania.

Las declaraciones oficiales posteriores de ambas partes no sugerían que la llamada hubiera ido mal, pero un día después Trump dijo que no quería celebrar una reunión que sería "una pérdida de tiempo". Más tarde dijo que había cancelado la cumbre porque "simplemente no le parecía bien".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ausencia de Lavrov en una importante reunión del Consejo de Seguridad de Rusia esta semana, y la decisión de Putin de enviar a un subjefe de gabinete del Kremlin en lugar de a Lavrov para encabezar la delegación rusa en una cumbre del G20 a finales de este mes, han alimentado las especulaciones de que Putin está enfadado con el ministro.

Putin ha dejado claro que, al margen de la cuestión ucraniana, cree que un acercamiento entre Moscú y Washington es de interés nacional para Rusia e importante para la seguridad mundial, dado que ambos países poseen vastos arsenales nucleares.

La idea de un desencuentro entre ambos hombres ha sido recogida por algunos canales anónimos de la plataforma de mensajería Telegram dentro de Rusia y por medios en lengua rusa críticos con el Kremlin, así como por medios ucranianos.

Cuando se le preguntó el viernes si Lavrov había caído en desgracia con Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó la idea.

"Les daré una breve respuesta: no hay nada de cierto en esas informaciones", dijo Peskov a los periodistas.

Cuando se le pidió que confirmara que Lavrov seguiría trabajando en su cargo actual, Peskov añadió: "Absolutamente. Lavrov trabaja como ministro de Asuntos Exteriores, por supuesto".

Con información de Reuters