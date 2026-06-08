La UE impone sanciones a iraníes por restringir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Vista desde un dron de los buques anclados en el Estrecho de Ormuz desde Musandam

​La Unión Europea dijo el lunes que había impuesto sanciones a dos ‌individuos iraníes y ‌a una unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por amenazar la libertad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por el que fluye alrededor de una quinta parte del petróleo ​mundial.

Esta medida ⁠supone la primera vez que el bloque ‌ha hecho uso de sus ⁠nuevas competencias para sancionar ⁠a Irán por restringir la libertad de navegación.

La UE dijo en un comunicado escrito ⁠que había añadido a su lista ​de sanciones al Comando Provincial ‌de Hormozgan de la ‌Armada de la Guardia Revolucionaria, así ⁠como a Mohamad Akbarzadé y Hamid Hoseiní.

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Dijo que Akbarzadé es subcomandante de Asuntos Políticos de la Armada de la ​Guardia Revolucionaria ‌y que Hoseiní es representante de la Unión de Exportadores de Productos Petroleros, Gasísticos y Petroquímicos de Irán.

Irán decidió cerrar el estrecho de ⁠Ormuz después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaran el 28 de febrero.

"Las acciones de Irán son inaceptables. En respuesta, los Estados miembros han aprobado sanciones contra entidades e individuos iraníes ‌implicados en la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz", dijo antes Kaja Kallas, la responsable de la política exterior de la UE, en una rueda de ‌prensa en Chipre.

"Esta es la primera vez que la UE aplica su nuevo régimen de ‌libertad de ⁠navegación y, cuando sea necesario, lo aplicaremos de nuevo", añadió Kallas.

(Reporte ​de Michele Kambas, Bart Meijer, Sudip Kar-Gupta y Julia Payne; edición de Andrew Gray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)