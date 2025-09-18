Kimmel dijo "algo horrible" sobre Charlie Kirk, según Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, realiza su segunda visita de Estado al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el jueves la decisión de la cadena ABC de Disney de retirar de antena el programa "Jimmy Kimmel Live", afirmando que el presentador había dicho "una cosa horrible" sobre el activista político asesinado Charlie Kirk.

ABC anunció el miércoles que retiraba el programa tras los comentarios de Kimmel de que los conservadores estaban usando el asesinato de Kirk para ganar puntos políticos.

"Jimmy Kimmel fue despedido porque tenía malos índices de audiencia más que otra cosa y dijo una cosa horrible sobre un gran y conocido caballero como Charlie Kirk", dijo Trump durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk, un estrecho aliado conservador de Trump, fue asesinado por la bala de un francotirador el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, donde los fiscales estatales prometieron el martes pedir la pena de muerte contra el acusado de su asesinato.

"Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malos índices de audiencia y deberían haberle despedido hace mucho tiempo. Así que, ya sabes, puedes llamarlo libertad de expresión o no. Le despidieron por falta de talento", dijo Trump.

Con información de Reuters