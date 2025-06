Juicio por cazar un yaguareté en Formosa: por qué podría marcar un precedente histórico y qué enfrentan los acusados

Cuatro personas serán juzgadas por haber cazado y despellejado a un yaguareté en la zona rural de Estanislao del Campo, al sudeste de la provincia de Formosa, y tendrán un juicio oral y público entre el 12 y 14 de agosto. Este juicio no tiene precedentes y podría convertirse en el primero en la historia argentina en imponer una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal protegido por la figura legal de Monumento Natural Nacional.

El hecho ocurrió en julio de 2024. Los acusados difundieron imágenes en redes sociales donde posan junto al cuerpo del felino colgado de una soga. La difusión de las fotos generó un masivo repudio público y movilizó tanto a organizaciones ambientalistas como a organismos estatales, que rápidamente impulsaron acciones judiciales.

Según los especialistas consultados por el medio Agenfor, el juicio no sólo podría sentar jurisprudencia penal, sino que también es pionero por otros dos motivos clave. Por empezar sería la primera vez que permiten a una organización ambientalista actuar como querellante en un caso por muerte de fauna silvestre, y además el Estado nacional se presenta como parte activa del proceso, a través de la Administración de Parques Nacionales.

Un juicio sin precedentes

Los cuatro imputados y sus defensas se presentaron a la audiencia preliminar, además del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Red Yaguareté, que interviene como querellante.

Por su parte, en diálogo con el medio Corrientes al Día, el director ecutivo de Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, aseguró: “El juicio ya es histórico. No sólo buscamos una condena, sino demostrar que matar a una especie protegida puede tener consecuencias reales, incluso la cárcel".

Asimismo, la abogada y Coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales, Natalia Cardozo, aseguró a Chaco Día a Día que esperan "una condena ejemplar. El que caza debe pagar”. Además, destacó que la causa por la caza y faenamiento del yaguareté en Formosa haya llegado a la instancia de debate oral y explicó que desde la resolución 264/2024, la Administración interviene como querellante en todas las causas penales en las que estén comprometidos Monumentos Naturales.

"Es parte de una línea institucional que busca asumir un rol activo, porque muchas de estas causas no prosperan por falta de recursos, de pruebas o de conciencia sobre el valor de las especies protegidas", remarcó.

Cómo ocurrió la muerte del yaguareté

Según consta en la causa judicial, a fines de julio de 2024 los cuatro hombres cazaron y despellejaron a un yaguareté en cercanías de Estanislao del Campo. Además, se sacaron fotos con el cadáver y las difundieron, por lo que muchas personas se indignaron y fueron detenidos a los pocos días. Tres de los imputados están cumpliendo prisión domiciliaria.

Uno de los argumentos que alegaron fue haber actuado en defensa de su ganado, pero tanto la querella como las autoridades de Parques Nacionales refutan esta justificación. “La ley no admite excepciones en estos casos. La especie está en peligro crítico de extinción. Si no actuamos con firmeza, no queda futuro para el yaguareté”, detalló Lodeiro Ocampo.

Leyes de Protección del Yaguareté en Argentina

El yaguareté cuenta con diversas herramientas legales que buscan su protección en Argentina. En el año 2001, fue declarado Monumento Natural Nacional, lo que le otorga un estatus de máxima protección a nivel federal. Además, su caza y comercialización están prohibidas por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421, lo que impide cualquier actividad que atente directamente contra su población.

A nivel internacional, Argentina adhiere a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un convenio que regula el comercio de especies en peligro, reforzando la prohibición de su tráfico ilegal.