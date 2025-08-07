Rumbo a los Panamericanos en Paraguay, una riojana fue convocada para integrar la lista de Las Panteras

La jugadora riojana Keila Llanos fue convocada al seleccionado argentino femenino de vóley que participará en los Juegos Panamericanos U-23, a disputarse desde el 9 de agosto en Asunción, Paraguay. La noticia fue confirmada por la Federación de Vóleibol Argentino (FeVA), que tras una intensa concentración en el CeNARD dio a conocer la lista oficial de las doce jugadoras elegidas por el entrenador Eduardo Allona.

Llanos, oriunda de Olta y actual jugadora de Gimnasia de La Plata, forma parte del plantel como una de las puntas receptoras. Con 21 años, la ex jugadora del CEF 5 de La Rioja vuelve a vestir la camiseta celeste y blanca, sumando una nueva experiencia internacional a su destacada carrera, que incluye participaciones tanto en selecciones juveniles como en la de mayores.

Su convocatoria revalida el excelente presente deportivo que atraviesa. En el plano local, Keila viene de consagrarse bicampeona de la Liga Femenina, primero con las Naranjitas y este año con el conjunto platense. A su vez, con Gimnasia también se coronó campeona de la Liga Metropolitana, consolidándose como una de las figuras del vóley nacional. A nivel internacional, fue parte del plantel mayor que obtuvo la Copa Panamericana 2023 en México.

El seleccionado argentino competirá en los Juegos Panamericanos U-23 con el siguiente plantel: Juana Giardini y Julieta Aruga (armadoras); Paula Tomasa y Valentina Gartenbank (opuestas); Keila Llanos, Gisela Otamendi, Natasha Nosach y Lara Espeche (puntas); Josefina Ossvald, Lourdes Tamis y Victoria Matich (centrales); y Victoria Caballero (líbero). El entrenador será Eduardo Allona.

El deporte riojano en lo más alto

El deporte argentino alcanzó un gran hito el pasado jueves: Matías Montenegro, de 32 años y oriundo de La Rioja, se consagró campeón en el Mundial de Ciclismo BMX que se está disputando en Copenhague, Dinamarca. El atleta albiceleste se impuso de punta a punta en la categoría challenger de hombres entre 30 y 34 años: quedó primero en las tres mangas de la primera ronda, y también fue el que obtuvo la mejor marca en los cuartos de final, las semifinales y la final, a la que accedieron solamente ocho corredores.

En la pasada definitoria registró un tiempo de 34.262 segundos, apenas una décima por encima del mexicano Christoper Mireles Suazo (34.335); el podio lo compartió con su compatriota santiagueño Hernán Santillán, quien tuvo una marca de 35.079 y finalizó tercero. Luego de su victoriosa presentación, Montenegro mostró toda su emoción en los festejos en las historias de su cuenta de Instagram.

Ahora, otros cinco riders riojanos esperan para realizar su participación en el Mundial que tiene lugar en Dinamarca: se trata de Exequiel Torres, que será uno de los tres argentinos en Elite (junto al sanjuanino Gonzalo Molina y el mendocino Federico Villegas), Gianni Daddona y Thomas Maturano que harán lo propio en Sub-23 y Jeremías Zalazar con Agostina Ruarte que correrán en la categoría Junior.