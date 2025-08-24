Riojano de oro: Elias Molina se consagró campeón en basket de los Juegos Panamericanos Junior

El medallero argentino se engrosó obteniendo la medalla de oro en la prueba masculina de básquet 3X3 de los II Juegos Panamericanos Junior Santiago 2025, cuyas competencias se realizan en el Polideportivo 3X3 ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo. El equipo dirigido por Luciano Santín alcanzó el oro al vencer en la final al seleccionado de Chile por 21 a 11. Fue clave en este triunfo el riojano Elías Molina, que fue uno de los goleadores de la final, anotando 7 puntos junto a Juan Frontera.

A pesar de su corta edad, el riojano ya tiene una vasta experiencia en “el cuarteto de oro” como lo conocen los fanáticos del deporte, cuyo equipo tiene proyección internacional.

La final masculina fue un despliegue de jerarquía y determinación. Juan Cruz Frontera y Elías Molina lideraron la ofensiva con 7 puntos cada uno, seguidos por Santino Mazzucchelli con 6 y Alejo Maggi con 1. Argentina dominó de principio a fin el juego decisivo y terminó celebrando con autoridad ante Chile, en un triunfo que selló un recorrido perfecto.

El seleccionado albiceleste había superado, en semifinales a Ecuador por 21 a 14, con 6 tantos de Molina, 5 de Mazzucchelli, 5 de Maggi y 5 de Frontera, mientras que en la otra Chile le ganó a República Dominicana por 18 a 16.

Presencia riojana

Con Elías Molina, La Rioja sumó cinco representantes en los Juegos Panamericanos Junior. La nómina se completó con los bikers Thomas Maturano (octavo puesto) y Agostina Ruarte (sexto puesto), la olteña Keila Llanos que logró el cuarto puesto con el seleccionado femenino de Vóleibol y el karateca Vladimir Milazzo, que logró el tercer puesto y se llevó la medalla de Bronce.

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), y ya superó la cantidad de medallas obtenidas en la anterior edición de Cali-Valle 2021.

Comenzó el Rotax Grand Nationals en La Rioja

Con la mirada puesta en el espectáculo deportivo, el circuito riojano fue objeto de intensas mejoras: se renovaron los boxes, se ajustaron los pianos y se realizaron trabajos en sectores clave del trazado, y se garantizan las condiciones óptimas de competencia para los pilotos.

Con pruebas libres extraoficiales, el cronograma continuará el sábado con las clasificaciones y las dos primeras mangas del RMC Grand Nationals, y cerrará el domingo con la tercera manga del certamen, las series del CAF 2T y 4T, y finalmente, las grandes finales que coronarán la jornada.