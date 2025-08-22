Comenzó el Rotax Grand Nationals en La Rioja, una de las citas más importantes del automovilismo de Argentina

El viernes comenzó el Rotax Grand Nationals en La Rioja, un evento de primer nivel en el automovilismo nacional, acompañado por el Campeonato de Asfalto Federal (CAF) 2T y 4T y la categoría Escuela, que reúne a pilotos en formación. La competencia que durará todo el fin de semana celebrará en la provincia su quinto encuentro de la temporada 2025, lo que la consolida como un espacio de proyección para nuevos talentos del karting argentino.

Con la mirada puesta en el espectáculo deportivo, el circuito riojano fue objeto de intensas mejoras: se renovaron los boxes, se ajustaron los pianos y se realizaron trabajos en sectores clave del trazado, y se garantizan las condiciones óptimas de competencia para los pilotos.

Un evento con toda la adrenalina riojana

Con pruebas libres extraoficiales, el cronograma continuará el sábado con las clasificaciones y las dos primeras mangas del RMC Grand Nationals, y cerrará el domingo con la tercera manga del certamen, las series del CAF 2T y 4T, y finalmente, las grandes finales que coronarán la jornada.

La cita promete ser un fin de semana a puro automovilismo en tierras riojanas, en una etapa determinante de la temporada, donde comienzan a perfilarse los protagonistas rumbo al desenlace del Rotax Max Challenge Grand Nationals y el Campeonato de Asfalto Federal 2T y 4T.

La gran a puesta de La Rioja al deporte en la región

La nadadora riojana Carolina Sá volvió a destacarse en el Mundial de Aguas Frías en El Calafate, Santa Cruz, realizado a mediados de agosto. En el marco de la tercera edición organizada por la International Winter Swimming Association (IWSA), Sá consiguió dos segundos puestos en pruebas de gran exigencia. Compitiendo en la categoría femenina de 50 a 54 años, la deportista de Chamical se alzó con la medalla de plata en los 200 metros libres, donde registró un tiempo de 5:33.44.

Horas más tarde, la nadadora riojana repitió la hazaña y obtuvo otra medalla de plata en los 500 metros libres, con un tiempo de 10:55.16. Con estos dos podios consecutivos, Carolina Sá suma un total de tres medallas en la competencia, ya que en la primera jornada del mundial había conseguido la medalla de bronce en los 50 metros libres, lo que consolida su destacada actuación en el evento internacional.