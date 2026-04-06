El BoJ dice que el conflicto en Oriente Medio podría afectar a la economía japonesa

Por Leika Kihara
TOKIO, 6 abr (Reuters) - El Banco de Japón señaló el lunes que algunas economías regionales podrían verse afectadas por el aumento de los precios del petróleo y las interrupciones en el suministro provocadas por el conflicto en Oriente Medio.
"A medida que aumenta la incertidumbre, algunas empresas temen que el aumento de los precios, principalmente de la energía, pueda afectar a los beneficios corporativos y al consumo", señaló el banco en un informe trimestral sobre las economías regionales.
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Las empresas también expresaron su preocupación por que las interrupciones en el suministro causadas por la guerra en Oriente Medio pudieran extenderse, según el informe, que advirtió de que el conflicto podría perjudicar a las economías regionales dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos.
El informe se publicó tras una reunión de los directores de las sedes regionales del Banco de Japón, quienes compartieron sus conclusiones sobre las encuestas realizadas hasta finales de marzo.
En cuanto a las perspectivas salariales, muchas regiones indicaron que las empresas tenían previsto aumentar los salarios este año a un ritmo similar al del año pasado, aunque algunas señalaron que sus planes salariales podrían verse afectados en función de la evolución del conflicto en Oriente Medio, según el informe.
Con información de Reuters