El BoJ dice que el conflicto en Oriente Medio podría afectar a la economía japonesa

FOTO DE ARCHIVO. Un transeúnte pasa frente a la sede del Banco de Japón en Tokio, Japón

Por Leika ​Kihara

TOKIO, 6 abr (Reuters) - El Banco de Japón señaló el lunes ‌que algunas economías ‌regionales podrían verse afectadas por el aumento de los precios del petróleo y las interrupciones en el suministro provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

"A medida que ​aumenta la ⁠incertidumbre, algunas empresas temen que ‌el aumento de los ⁠precios, principalmente de la ⁠energía, pueda afectar a los beneficios corporativos y al consumo", señaló el ⁠banco en un informe trimestral ​sobre las economías regionales.

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Las ‌empresas también expresaron ‌su preocupación por que las interrupciones ⁠en el suministro causadas por la guerra en Oriente Medio pudieran extenderse, según el informe, ​que ‌advirtió de que el conflicto podría perjudicar a las economías regionales dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos.

El informe ⁠se publicó tras una reunión de los directores de las sedes regionales del Banco de Japón, quienes compartieron sus conclusiones sobre las encuestas realizadas hasta finales de marzo.

En cuanto a ‌las perspectivas salariales, muchas regiones indicaron que las empresas tenían previsto aumentar los salarios este año a un ritmo similar al del año ‌pasado, aunque algunas señalaron que sus planes salariales podrían verse afectados en ‌función de ⁠la evolución del conflicto en Oriente Medio, según el ​informe.

Con información de Reuters