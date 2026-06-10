Izquierdista Cepeda reconocerá resultados de las elecciones de Colombia; no descarta movilizaciones

El candidato presidencial del partido izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla durante una entrevista con Reuters

El candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, anunció que reconocerá los resultados de la segunda vuelta electoral, incluso si no le favorecen, aunque verificará la transparencia del proceso y ‌dijo que llamaría al pueblo a protestar ‌pacíficamente si sus derechos son violados.

Cepeda, senador de 63 años y candidato del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro, enfrentará en una segunda vuelta el 21 de junio al abogado de derecha Abelardo De La Espriella, quien lo superó en la primera vuelta, pero sin obtener la mayoría absoluta para evitar un balotaje.

El político de izquierda tardó una semana en reconocer los resultados de la primera vuelta, alegando inicialmente un desfase en el censo electoral y votaciones atípicas en algunas mesas de votación.

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"Yo soy un demócrata. Ahora, eso no me exime de mi responsabilidad por ​verificar que el resultado sea transparente ⁠y para eso están los mecanismos que ofrece el sistema electoral, la Constitución y las leyes", dijo Cepeda ‌en una entrevista con Reuters al atardecer del martes, cuando se le preguntó si reconocerá ⁠el escrutinio de la segunda vuelta.

De La Espriella, del movimiento Defensores de ⁠la Patria, aseguró esta semana, sin presentar pruebas, que tenía información de un supuesto plan de la izquierda para lanzar protestas violentas en caso de que él ganara la segunda vuelta, a lo que Cepeda respondió que solo llamaría ⁠a movilizaciones si los derechos del pueblo son eliminados o negados.

"Yo llamaría al pueblo a que defienda ​sus derechos por las vías constitucionales y legales", afirmó Cepeda.

"Dentro de ese ejercicio ‌existe, por supuesto, la práctica de las instituciones, pero hay ‌una institución que es también respetable, que es la ciudadanía movilizada, así que nosotros podemos ejercer como ⁠fuerza política, en todo momento, la movilización social y su organización para que pueda obtener sus derechos", explicó al aclarar que rechaza la violencia.

PROFUNDIZAR REFORMAS SOCIALES

Cepeda dijo que, de ser elegido presidente, buscará profundizar cambios sociales en los sistemas de salud, de educación, de pensiones y de justicia, así como una reforma agraria que, además de entregar tierras a ​los campesinos, permita convertir ‌a Colombia en una "potencia mundial agropecuaria".

El candidato aseguró que impulsará la lucha contra la corrupción y un acuerdo con los empresarios para reducir la evasión tributaria, medidas que proporcionarán los recursos para financiar su plan de gobierno.

"Lo que he dicho es que hagamos un pacto tributario, un pacto fiscal para no tener que llegar a una reforma que puede ser, pues, poco simpática para sectores de la economía. ⁠Espero que podamos concertar, si no, tendremos que, efectivamente, apelar a un mecanismo de reforma tributaria", advirtió.

También propuso un acuerdo con los sectores sociales, de la economía y las empresas para concertar decisiones con el Banco Central sobre tasas de interés, además del manejo de la deuda pública externa.

El candidato dijo que ve difícil reactivar en su eventual gobierno los contratos de exploración de petróleo porque la economía ha ido cambiando su enfoque bajo el gobierno de Petro, quien prohibió nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos.

Cepeda insistió en la necesidad de tener una política ambiental que proteja el agua y que esté acorde con la inmensa crisis generada ‌por el cambio climático, pero se declaró abierto a la posible exploración de gas y al desarrollo de la minería.

El político reconoció que en su gobierno habría intentos para avanzar en diálogos de paz con los grupos armados ilegales en busca de poner fin al conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos, además de una ley de sometimiento a la justicia para que los grupos criminales accedan a beneficios jurídicos a cambio de su desmantelamiento.

Petro lanzó ‌una política de paz total para sacar de la guerra a más de 20.000 combatientes, sin ningún resultado concreto hasta ahora.

"Seguridad y paz serán (...) dos caras de una misma política", explicó al anunciar que además de combatir a los grupos armados ilegales y ‌recuperar el control territorial, las ⁠Fuerzas Armadas ejecutarán obras civiles en zonas lejanas a las que llevarán agua, electricidad y carreteras.

Cepeda afirmó que, aunque no tiene la mayoría en el Congreso para impulsar sus reformas, buscará ​un acuerdo con las fuerzas políticas para sacar adelante los proyectos.

La relación con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia, con el que Petro ha tenido repetidas tensiones, será manejada con respeto y soberanía para "construir salidas bilaterales novedosas".

"Yo soy un demócrata, voy a hacer un Gobierno estrictamente apegado a la Constitución y a la ley", concluyó.

Con información de Reuters