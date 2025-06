Israel ataca el puerto yemení de Hodeida, según Al Masirah

Ships are docked at the Red Sea port of Hodeidah

El ejército israelí llevó a cabo dos ataques aéreos contra los muelles del puerto yemení de Hodeida, en el mar Rojo, según informó el martes la cadena de televisión Al Masirah, dirigida por los hutíes. No hubo información inmediata sobre víctimas. Los ataques se producen después de que el ejército israelí instara el lunes a la evacuación de los puertos de Ras Isa, Hodeida y Salif, controlados por los hutíes. Las autoridades israelíes no han confirmado los ataques, pero los medios de comunicación israelíes, citando a dirigentes no identificados, dijeron que la armada estaba apuntando a sitios en Yemen. Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, los hutíes, alineados con Irán, han disparado contra Israel y contra la navegación en el mar Rojo en lo que dicen ser actos de solidaridad con los palestinos. La mayoría de las decenas de misiles y drones disparados contra Israel han sido interceptados o no han alcanzado su objetivo. Israel ha llevado a cabo una serie de ataques de represalia. Estados Unidos también intensificó los ataques contra los hutíes este año, antes de detenerse tras acordar con los hutíes poner fin a los ataques contra buques estadounidenses. Con información de Reuters