Israel mantiene la presión militar sobre la ciudad de Gaza antes de la ofensiva prevista

Varias personas corren mientras se elevan columnas de humo tras un ataque aéreo israelí, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en Deir al-Balah, Franja de Gaza

El ejército israelí mantuvo su presión sobre la ciudad de Gaza con intensos bombardeos durante la noche, según los residentes, antes de la reunión el jueves entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y sus ministros sobre los planes para tomar la ciudad más grande del enclave.

Un día antes, el ejército había llamado a filas a 60.000 reservistas, señal de que el Gobierno seguía adelante con el plan, a pesar de la condena internacional. Aunque un representante militar dijo que la mayoría de los reservistas no servirían en combate y que la estrategia para tomar la ciudad de Gaza aún no se había ultimado.

También es probable que la llamada a filas de decenas de miles de reservistas lleve semanas, lo que dará tiempo a los mediadores para intentar salvar las distancias en torno a una nueva propuesta de alto el fuego temporal que Hamás ha aceptado, pero a la que el Gobierno israelí aún no ha respondido oficialmente.

La propuesta exige un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos retenidos en Gaza por milicianos de Hamás y de 18 cadáveres. A su vez, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos en su poder desde hace mucho tiempo.

El Gobierno israelí ha reiterado que los 50 rehenes restantes en poder de milicianos de Gaza deben ser liberados de inmediato. Las autoridades israelíes creen que unos 20 de ellos siguen con vida.

TOMA DE LA CIUDAD DE GAZA

Netanyahu tiene previsto reunirse el jueves con algunos ministros del gabinete para discutir su plan de tomar la ciudad de Gaza, según Haaretz y otros medios israelíes, sin dar más detalles.

El plan fue aprobado este mes por el gabinete de seguridad, presidido por Netanyahu, a pesar de que muchos de los aliados más cercanos de Israel han instado al Gobierno a reconsiderarlo.

Netanyahu está presionado por algunos miembros de extrema derecha de su coalición para que rechace un alto el fuego temporal y, en su lugar, continúe la guerra y prosiga con la anexión del territorio.

En la ciudad de Gaza, miles de palestinos han abandonado sus hogares al intensificar las fuerzas israelíes los bombardeos sobre los barrios de Sabra y Tuffah. Algunas familias se han ido a refugios de la costa, mientras que otras se han trasladado al centro y al sur del enclave, según sus residentes.

"Nos enfrentamos a una situación muy amarga: morir en casa o marcharnos y morir en otro lugar; mientras continúe esta guerra, la supervivencia es incierta", dijo Rabah Abu Elias, de 67 años, padre de siete hijos.

"En las noticias hablan de una posible tregua, sobre el terreno solo oímos explosiones y vemos muertes. Abandonar o no la ciudad de Gaza no es una decisión fácil de tomar", dijo a Reuters por teléfono.

En los últimos diez días, los tanques israelíes se han ido acercando a la densamente poblada ciudad de Gaza. Las autoridades israelíes han declarado que se emitirán avisos de evacuación a los palestinos antes de que el ejército entre en la zona.

Dos personas más han muerto de hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, según informó el jueves el Ministerio de Sanidad del territorio. Estas nuevas muertes elevan a 271 el número de palestinos fallecidos por estas causas, 112 de ellos niños, desde el comienzo de la guerra.

Israel cuestiona las cifras de desnutrición e inanición publicadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Con información de Reuters