Israel intensifica la ofensiva en la ciudad de Gaza mientras Netanyahu viaja a EEUU

Palestinos desplazados que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes de la ciudad de Gaza evacuar hacia el sur, en el centro de la Franja de Ga

RUSALÉN, 25 sep (Reuters) -Las fuerzas israelíes profundizaban más en la ciudad de Gaza el jueves mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se dirigía a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persiguiendo un acuerdo para poner fin a la guerra de Gaza.

Los ataques israelíes mataron al menos a 19 personas en todo el enclave palestino el jueves, dijeron las autoridades sanitarias locales. Entre ellas, 11 personas de dos familias de la ciudad de Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, donde los aviones alcanzaron un edificio residencial.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre el incidente, pero dijo que había atacado 170 objetivos en Gaza en las últimas 24 horas e "infraestructuras terroristas" utilizadas por grupos milicianos para atacar a soldados. Sus fuerzas se encontraban en lo más profundo de la ciudad de Gaza.

EL ENVIADO DE EEUU ESPERA UN GRAN AVANCE

Los tanques han entrado en la ciudad de Gaza en el marco de una ofensiva que, según Israel, pretende eliminar a Hamás tras su mortífero ataque contra Israel en octubre de 2023, pero que ha causado una gran destrucción, una catástrofe humanitaria y hambre generalizada.

Netanyahu afirma que la ciudad de Gaza es el último bastión del grupo miliciano palestino, pero cientos de miles de civiles permanecen allí, temiendo que no haya ningún lugar seguro al que puedan ir.

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el miércoles que Washington confiaba en lograr avances en Gaza en los próximos días, después de que Trump compartiera un plan de paz de 21 puntos para Oriente Próximo con líderes de países de mayoría musulmana en Nueva York.

Trump también prometió a los líderes árabes que no permitiría que Israel se anexionara el territorio ocupado de Cisjordania por Israel, informó Politico. Los palestinos quieren Cisjordania para un Estado palestino independiente, con Gaza y Jerusalén Este.

Netanyahu ha declarado que nunca habrá un Estado palestino, aunque Reino Unido, Francia, Canadá y otras naciones reconocieron formalmente esta semana la estatalidad palestina. Algunos de los aliados de la coalición de Netanyahu quieren que Israel se anexione Cisjordania.

NETANYAHU INTERVENDRÁ EN LA ONU Y SE REUNIRÁ CON TRUMP

Israel se ha visto aislado diplomáticamente por su bloqueo militar a Gaza, con los países europeos y otros cada vez más críticos con su conducta.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en la guerra de Gaza. Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y niega haber cometido crímenes de guerra en Gaza.

Netanyahu ha conservado el respaldo de Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, y Trump dijo esta semana en la ONU que las medidas para reconocer un Estado palestino corrían el riesgo de recompensar lo que calificó de atrocidades de Hamás y podrían fomentar la continuación del conflicto.

Netanyahu tiene previsto dirigirse a la Asamblea General el viernes y reunirse con Trump la próxima semana. Al salir de Israel el jueves, Netanyahu dijo que denunciaría a los líderes que habían reconocido un Estado palestino.

Dijo que hablaría con Trump de la guerra en Gaza, incluida la derrota de Hamás y la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. También dijo que tenía la intención de discutir los esfuerzos para ampliar las relaciones diplomáticas con los países que no reconocen oficialmente a Israel.

Con información de Reuters