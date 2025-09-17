Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de banderas de Israel e Irán

Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel, según informaron el miércoles los medios de comunicación estatales, que lo identificaron como Babak Shahbazi.

Enredado en una guerra en la sombra con Israel que dura décadas, Irán ha ejecutado a muchas personas a las que acusa de tener vínculos con el servicio de inteligencia israelí Mossad y de facilitar sus operaciones en el país.

Las ejecuciones de iraníes condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente este año, con al menos nueve condenas a muerte ejecutadas en los últimos meses.

Los medios de comunicación estatales dijeron que Shahbazi había trabajado junto a Esmaeil Fekri, otro condenado ejecutado en junio por espiar para Israel desde principios de 2022.

Shahbazi fue acusado de utilizar su puesto como contratista instalador de dispositivos de refrigeración para recopilar información de lugares sensibles como salas de servidores, así como centros vinculados al aparato militar y de seguridad.

El abogado del acusado había solicitado un recurso ante la Corte Suprema, que rechazó la petición.

Con información de Reuters