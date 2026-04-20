Enviado Junta por la Paz dice plan para Gaza requiere avances rápidos, conversaciones "no son fáciles"

FOTO DE ARCHIVO: Nickolay Mladenov participa en la presentación de la carta fundacional de la iniciativa Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos

El enviado principal de la Junta por la Paz para Gaza declaró el lunes a Reuters que se sentía "bastante optimista" ‌sobre la posibilidad de ‌acordar un plan para el desarme de Hamás y otros grupos militantes en Gaza, aunque advirtió que aún llevará tiempo.

"Hemos mantenido conversaciones muy serias con Hamás durante las últimas semanas, y no son fáciles", declaró Nickolay Mladenov en una entrevista durante una visita a Bruselas.

"Soy bastante optimista en cuanto a que podremos llegar a un acuerdo que ​satisfaga a todas ⁠las partes y, lo que es más importante, que beneficie a ‌la población de Gaza", afirmó.

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El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, propuso en septiembre la ⁠creación de la Junta por la Paz para supervisar su plan destinado a poner fin a la guerra de Israel en Gaza, y posteriormente ⁠afirmó que esta se ocuparía de otros conflictos.

El plan de ​Trump para Gaza, al que Israel y Hamás ‌dieron su visto bueno en octubre, ‌prevé la retirada de las tropas israelíes de Gaza y ⁠el inicio de la reconstrucción una vez que el grupo militante deponga las armas.

Pero el desarme de Hamás es un punto de fricción en las negociaciones para aplicar el plan y consolidar el alto ​el fuego ‌de octubre que puso fin a dos años de guerra total. La violencia ha continuado en el territorio palestino, gran parte del cual sigue en ruinas.

Mladenov afirmó que se estaba trabajando en un plan de aplicación que incluiría el ⁠desarme, una nueva gobernanza en Gaza y disposiciones para la retirada israelí.

"Obviamente llevará tiempo, pero estamos tratando de asegurarnos de que los acuerdos para la aplicación del plan se aprueben lo antes posible", dijo Mladenov, exenviado de la ONU para Oriente Medio y político búlgaro.

Una de las cuestiones que se están debatiendo es la "línea amarilla" que delimita el territorio que Israel ‌ha ocupado desde el alto el fuego de octubre, dijo Mladenov. Reuters ha informado que Israel ha desplazado esa línea más hacia el interior de Gaza.

"Hay toda una serie de cuestiones que deben abordarse sobre el terreno, incluida la línea amarilla", dijo Mladenov, añadiendo que también se ‌están debatiendo con Israel asuntos como el acceso de la ayuda y los medicamentos.

También señaló algunos cambios sobre el terreno. "En los últimos días hemos podido ‌aumentar de forma ⁠gradual y muy cautelosa el número de personas a las que se les permite cruzar por el paso fronterizo ​de Rafah. Estamos estudiando la posibilidad de aumentar el número de camiones de mercancías que entran en Gaza", afirmó.

Con información de Reuters