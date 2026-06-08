Israel ha bombardeado Líbano casi 3.500 veces durante el alto el fuego, según primer ministro libanés

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano, tras los ataques israelíes, vista desde Nabatieh, Líbano

Israel ​ha llevado a cabo cerca de 3.500 ataques aéreos sobre Líbano y cientos de explosiones controladas desde que Estados ‌Unidos anunciara un alto ‌el fuego para el país el 16 de abril, dijo el lunes el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

El alto el fuego negociado por Estados Unidos entró en vigor justo después de la medianoche del 17 de abril, con soldados israelíes aún en el interior del sur de Líbano. Si bien ha detenido ​en gran medida ⁠los ataques aéreos sobre Beirut y sus barrios periféricos, no ‌ha logrado detener los combates en el sur ⁠de Líbano entre Israel y el ⁠grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

En unas declaraciones publicadas por su oficina en la red social X tras una reunión del Consejo ⁠de Ministros, Salam dijo que, entre el 17 de ​abril y el 7 de junio, Israel ‌había llevado a cabo 3.491 ataques ‌aéreos, 407 demoliciones controladas y seis operaciones de "arrasamiento", o ⁠demoliciones, que han asolado por completo algunos pueblos enteros de la franja más meridional de Líbano.

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El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Salam dijo que Líbano se ​esforzaba por ‌mantener el alto el fuego, pero que la última escalada entre Irán e Israel había provocado nuevas oleadas de desplazamientos, lo que ponía a prueba la capacidad de Líbano para acoger a las familias que huían.

Ya ⁠más de un millón de personas, una quinta parte de la población de Líbano, han sido desplazadas por los ataques de Israel y las advertencias de evacuación en todo Líbano desde que estalló la guerra el 2 de marzo.

El último conflicto estalló cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo a su aliado Irán, que ‌estaba siendo atacado por Israel y Estados Unidos.

Hezbolá ha seguido atacando Israel y ha rechazado las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre altos cargos libaneses e israelíes destinadas a reforzar el alto el fuego con un acuerdo duradero.

El domingo, Israel atacó los suburbios del sur ‌de Beirut en represalia por los disparos de Hezbolá contra el norte de Israel. En respuesta, Teherán bombardeó el norte de Israel, que ‌ha respondido atacando varios ⁠lugares de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que los alto el ​fuego en Oriente Medio implicaban "atacar de forma más moderada", en lugar de un cese total de los combates.

Con información de Reuters