Israel debe aprobar el acuerdo de Trump antes de que Hamás lo ponga en práctica, dice Hamás

Palestinos inspeccionan los daños en el lugar de un ataque israelí el miércoles 28 de mayo de 2026 en la ciudad de Gaza

​La aplicación del acuerdo para llevar la paz a Gaza anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dependerá de que Israel cumpla primero sus compromisos en virtud ‌del acuerdo alcanzado el año pasado, ‌dijo el viernes a Reuters un alto cargo de Hamás.

En una publicación en su plataforma Truth Social el jueves, Trump anunció un "hito importante" para poner fin a la guerra en Gaza, afirmando que su "Consejo de Paz" había alcanzado un acuerdo para el desarme total de Hamás y otros grupos armados.

El anuncio se produjo tras meses de esfuerzos vacilantes por mantener en marcha el acuerdo de alto el fuego alcanzado el año pasado en el centro turístico egipcio de Sharm ​el-Sheij, y no quedó claro ⁠de inmediato hasta qué punto Hamás o Israel respaldaban dicho acuerdo.

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A las pocas horas, ‌las autoridades sanitarias de Gaza informaron de que varios palestinos habían resultado heridos ⁠en un ataque aéreo israelí en el enclave. El ⁠ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Ghazi Hamad, un responsable de Hamás que participó en las negociaciones, dijo que el grupo estaba dispuesto a aceptar un acuerdo que calificó de "difícil y doloroso".

Sin ⁠embargo, evitó utilizar el término "desarme" y señaló que el acuerdo constituía un "marco integral" que ​dependería de que Israel aplicara la primera fase del acuerdo de ‌Sharm el-Sheij.

Según ese acuerdo, Israel estaba obligado a ‌poner fin a sus ataques en Gaza y a retirar sus fuerzas a las ⁠posiciones que ocupaban en octubre, así como a aumentar el flujo de mercancías y ayuda que entraba en el enclave.

Solo entonces Hamás aceptaría entregar sus armas para que las almacenara el nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), el órgano tecnocrático ​creado para gestionar ‌el enclave.

"Insistimos a los mediadores en que Israel debe cumplir el acuerdo", dijo.

El martes, Trump se reunió en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se enfrenta a unas elecciones en octubre en las que podría necesitar el apoyo de los partidos de derecha que han rechazado acuerdos anteriores en Gaza.

El jueves, una ⁠fuente política israelí dijo que Israel no aceptaría retirarse más allá de la denominada "Línea Amarilla" antes de que Hamás sea desarmado y la Franja de Gaza sea desmilitarizada.

Los intentos anteriores por alcanzar un acuerdo han fracasado ante la desconfianza mutua y la insistencia de cada parte en que la otra debe dar el primer paso.

El organismo de supervisión previsto para Gaza, el NCAG, emitió un comunicado en el que acogía con satisfacción "los avances anunciados ayer en relación con la hoja de ruta y la apertura ‌de un camino hacia el inicio de su aplicación". Dijo que estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades, mientras que Alemania, uno de los principales donantes, señaló que haría lo que le correspondiera para contribuir al acuerdo.

Los habitantes de Gaza, que siguen luchando por la mera supervivencia después de que la campaña militar israelí —en respuesta al mortífero ataque de Hamás contra Israel en 2023— devastara el enclave, ‌se mostraron escépticos.

En el interior de un campamento de tiendas de campaña en la ciudad de Gaza, donde las mujeres se afanaban en llenar bidones de plástico con agua, los palestinos desplazados instaron a ‌Trump a obligar a Israel ⁠a cumplir el acuerdo.

"Trump, debería empezar por su parte: alto el fuego, fin de los asesinatos y retirada completa del ejército israelí de la Franja ​de Gaza", dijo Samir Ayad, de 60 años.

"No vemos ningún acuerdo en absoluto, nada de lo que él (Trump) está diciendo", dijo a Reuters.

Con información de Reuters