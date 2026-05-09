FOTO DE ARCHIVO: Gira semanal de colonos en Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel

Israel ​estableció un puesto militar clandestino en el desierto iraquí para respaldar su campaña ‌aérea contra Irán ‌y lanzó ataques aéreos contra las tropas iraquíes que estuvieron a punto de descubrirlo, según informó el sábado el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, entre ellas funcionarios estadounidenses.

Israel construyó la ​instalación, que albergaba ⁠a fuerzas especiales y servía de centro ‌logístico para la fuerza aérea ⁠israelí, con el conocimiento de ⁠Estados Unidos justo antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán, según el periódico. También contaba ​con equipos de búsqueda y ‌rescate posicionados para asistir a ‌cualquier piloto israelí derribado, agregó.

Reuters no ⁠pudo verificar de forma independiente la información. La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de ​comentarios de ‌Reuters.

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La base estuvo a punto de ser descubierta a principios de marzo después de que los medios de comunicación estatales iraquíes informaran de que ⁠un pastor local había denunciado una actividad militar inusual, incluidos movimientos de helicópteros en la zona.

Se enviaron tropas iraquíes para investigar, pero las fuerzas israelíes utilizaron ataques aéreos para mantenerlas a distancia y evitar que se descubriera el emplazamiento, ‌según el periódico, citando a una de las fuentes.

El Journal citó una denuncia presentada ante Naciones Unidas a finales de marzo en la que Irak afirmaba que el ataque había ‌contado con la participación de fuerzas extranjeras y ataques aéreos, y lo atribuía a Estados Unidos. ‌El WSJ ⁠citó a una persona familiarizada con el asunto que afirmó que Estados ​Unidos no había participado en el ataque.

(Reportaje de Disha Mishra en Bangalore; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)