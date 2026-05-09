Israel construyó y defendió una base secreta en Irak para la guerra contra Irán, según WSJ

Israel estableció un puesto militar clandestino en el desierto iraquí para respaldar su campaña aérea contra Irán y lanzó ataques aéreos contra las tropas iraquíes que estuvieron a punto de descubrirlo, según informó el sábado el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, entre ellas funcionarios estadounidenses.
Israel construyó la instalación, que albergaba a fuerzas especiales y servía de centro logístico para la fuerza aérea israelí, con el conocimiento de Estados Unidos justo antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, según el periódico. También contaba con equipos de búsqueda y rescate posicionados para asistir a cualquier piloto israelí derribado, agregó.
Reuters no pudo verificar de forma independiente la información. La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
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La base estuvo a punto de ser descubierta a principios de marzo después de que los medios de comunicación estatales iraquíes informaran de que un pastor local había denunciado una actividad militar inusual, incluidos movimientos de helicópteros en la zona.
Se enviaron tropas iraquíes para investigar, pero las fuerzas israelíes utilizaron ataques aéreos para mantenerlas a distancia y evitar que se descubriera el emplazamiento, según el periódico, citando a una de las fuentes.
El Journal citó una denuncia presentada ante Naciones Unidas a finales de marzo en la que Irak afirmaba que el ataque había contado con la participación de fuerzas extranjeras y ataques aéreos, y lo atribuía a Estados Unidos. El WSJ citó a una persona familiarizada con el asunto que afirmó que Estados Unidos no había participado en el ataque.
(Reportaje de Disha Mishra en Bangalore; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)