Un petrolero sancionado regresa al estrecho de Ormuz, un día después de salir del golfo Pérsico

FOTO DE ARCHIVO: Un buque en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia omaní de Musandam

Por Florence Tan y ​Mariko Katsumura

SINGAPUR, 15 abr (Reuters) - El petrolero Rich Starry, objeto de sanciones estadounidenses, regresó el miércoles al estrecho de ‌Ormuz tras salir del ‌golfo Pérsico el día anterior, sin haber logrado atravesar el bloqueo impuesto por Washington a los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de seguimiento marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo el domingo después de que las conversaciones de paz celebradas durante el fin ​de semana en Islamabad ⁠entre EEUU e Irán no lograran alcanzar un acuerdo.

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"Durante ‌las primeras 24 horas, ningún buque logró atravesar ⁠el bloqueo estadounidense", dijo el Mando ⁠Central de EEUU en la red social X, y añadió que seis buques acataron la orden de las fuerzas estadounidenses ⁠de dar media vuelta para volver a entrar en ​un puerto iraní.

El petrolero de propiedad china ‌se encontraba entre al menos ‌ocho buques que cruzaban la vía marítima el martes, el ⁠primer día del bloqueo estadounidense.

Un destructor estadounidense detuvo el martes a dos petroleros que intentaban salir del puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán, según informó un ​representante estadounidense.

El ‌buque Rich Starry y su propietario, Shanghai Xuanrun Shipping Co, fueron objeto de sanciones estadounidenses por mantener relaciones con Irán. No fue posible contactar con la empresa para obtener comentarios inmediatos.

El Rich Starry es ⁠un petrolero de medio alcance que transporta unos 250.000 barriles de metanol cargados en el puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, según datos de Kpler.

Otro buque sancionado por Estados Unidos, el superpetrolero Alicia, entrará en el golfo Pérsico a través del estrecho este miércoles, según datos de LSEG. El petrolero, que navega ‌en vacío y tiene una capacidad de 2 millones de barriles de petróleo, se dirige a Irak para cargar un cargamento el jueves, según datos de Kpler.

El bloqueo ha generado aún más incertidumbre para los transportistas, las petroleras y las aseguradoras de ‌riesgos de guerra. El tráfico sigue siendo solo una fracción de las más de 130 travesías diarias que se registraban antes de ‌que comenzara la ⁠guerra de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero, según informaron el martes fuentes ​del sector.

Con información de Reuters