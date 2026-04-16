Turquía insta a mantener diálogo "constructivo" entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra

Los iraníes disfrutan de un día soleado, en medio de un alto el fuego de dos semanas en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Teherán, Irán

Turquía dijo el jueves que seguiría apoyando las conversaciones de ‌paz entre ‌Estados Unidos e Irán y pidió a las partes que se mostraran "constructivas" en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Turquía, miembro de la OTAN y vecina de ​Irán, ha ⁠mantenido un estrecho contacto con ‌EEUU, Irán y el mediador ⁠Pakistán, y ha ⁠pedido en repetidas ocasiones que cesen los combates.

"Seguiremos prestando el apoyo necesario para ⁠que el alto el ​fuego actual se convierta ‌en una tregua permanente ‌y, finalmente, en una paz duradera, ⁠sin que la situación se complique y resulte más difícil de gestionar", dijo el Ministerio ​de Defensa ‌turco en una rueda de prensa semanal.

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Ankara espera que "las partes se muestren constructivas en el proceso de negociación en ⁠curso", añadió.

Representantes estadounidenses e iraníes barajaban la posibilidad de volver a Pakistán para mantener nuevas conversaciones ya este próximo fin de semana, después de que las negociaciones concluyeran el domingo ‌sin avances significativos.

Una fuente diplomática turca ha indicado que los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto se reunirán al ‌margen de un foro diplomático en la provincia turca meridional de Antalya este ‌fin ⁠de semana. También está prevista la asistencia del primer ​ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Con información de Reuters