Trump dice que pidió a Xi que no suministrara armas a Irán

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌pidió en ‌una carta al mandatario chino, Xi Jinping, que no suministrara armas a Irán, y Xi respondió que China no estaba ​abasteciendo ⁠a Teherán, dijo Trump ‌a Fox Business Network ⁠en una ⁠entrevista emitida el miércoles.

Trump, en la entrevista grabada el martes, ⁠no precisó cuándo ​se intercambiaron las ‌cartas. La semana ‌pasada, amenazó a los ⁠países con un arancel inmediato del 50% si suministraban armas a Irán.

"Le escribí ​una carta ‌pidiéndole que no lo hiciera, y él me escribió una carta diciendo que, en ⁠esencia, no lo está haciendo", dijo Trump.

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También afirmó que no esperaba que los cambios en el mercado mundial del petróleo, provocados por ‌la guerra contra Irán y la situación en Venezuela, afectaran a la dinámica de la reunión que tiene ‌prevista con Xi el mes que viene. "Él es alguien ‌que ⁠necesita petróleo. Nosotros no", dijo Trump.

Con información de Reuters