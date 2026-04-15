Trump dice que pidió a Xi que no suministrara armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en una carta al mandatario chino, Xi Jinping, que no suministrara armas a Irán, y Xi respondió que China no estaba abasteciendo a Teherán, dijo Trump a Fox Business Network en una entrevista emitida el miércoles.
Trump, en la entrevista grabada el martes, no precisó cuándo se intercambiaron las cartas. La semana pasada, amenazó a los países con un arancel inmediato del 50% si suministraban armas a Irán.
"Le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera, y él me escribió una carta diciendo que, en esencia, no lo está haciendo", dijo Trump.
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También afirmó que no esperaba que los cambios en el mercado mundial del petróleo, provocados por la guerra contra Irán y la situación en Venezuela, afectaran a la dinámica de la reunión que tiene prevista con Xi el mes que viene. "Él es alguien que necesita petróleo. Nosotros no", dijo Trump.
Con información de Reuters