Rusia y China piden voto en el Consejo de Seguridad de la ONU para aplazar sanciones a Irán

Foto de archivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

Rusia y China pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vote el viernes un proyecto de resolución para retrasar seis meses la reimposición de sanciones a Irán, dijeron diplomáticos.

La reimposición de todas las sanciones de la ONU a Irán está prevista para las 0000 GMT del domingo, después de que Reino Unido, Francia y Alemania desencadenaran un proceso de 30 días y acusaran a Teherán de violar un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales destinado a impedir que desarrolle un arma nuclear.

Una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto por parte de Reino Unido, Francia o Estados Unidos.

Esta semana, Irán y las potencias europeas han intentado llegar a un acuerdo de última hora para retrasar la vuelta de las sanciones y dejar espacio para negociaciones a largo plazo sobre el programa nuclear de la república islámica.

Diplomáticos dijeron el jueves que los prospectos de evitar una reimposición de las sanciones sin un acuerdo entre Irán y los países europeos eran escasos.

Reino Unido, Francia y Alemania han ofrecido un aplazamiento de hasta seis meses -para dejar espacio a las conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo sobre el programa nuclear- si Irán restablece el acceso de los inspectores nucleares de la ONU, aborda las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entabla conversaciones con Estados Unidos.

Con información de Reuters