Las sanciones de la ONU a Irán se reimpondrán, según Macron

FOTO DE ARCHIVO. El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una videoconferencia sobre la situación en Oriente Próximo con varios socios europeos y árabes antes de la Asamblea General de la ONU, durante la cual Francia y Arabia Saudí acogerán una reunión de jefes de Estado y de Gobierno sobre una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos, en el Palacio del Elíseo en París, Francia

Es probable que las potencias europeas vuelvan a imponer sanciones internacionales a Irán este mes, después de que su última ronda de conversaciones con Teherán encaminadas a evitarlas se consideraran poco serias, dijo el jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Reino Unido, Francia y Alemania, denominado el E3, lanzaron a finales de agosto un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU. Establecieron condiciones para que Teherán las cumpliera durante el mes de septiembre para convencerles de que retrasaran el mecanismo de "snapback" o de reactivación de sanciones.

La oferta del E3 de aplazar el mecanismo de "snapback" hasta seis meses para permitir unas negociaciones serias está condicionada a que Irán restablezca el acceso de los inspectores nucleares de la ONU —que también intentarían dar cuenta de las grandes reservas de uranio enriquecido de Irán— y entable conversaciones con Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cuando se le preguntó en una entrevista en el Canal 12 de Israel si el mecanismo de "snapback" era un acuerdo cerrado, Macron respondió:

"Sí. Creo que sí porque las últimas noticias de los iraníes no son serias".

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dijo más tarde el jueves que había presentado un "plan razonable y factible a sus homólogos del E3/UE para evitar una crisis innecesaria y evitable en los próximos días".

En una publicación en la red social X, Araqchi dijo que la propuesta "aborda preocupaciones genuinas" y la describió como mutuamente beneficiosa, pero no dio más detalles sobre lo que implica.

Los ministros de Asuntos Exteriores del E3, la responsable de Política Exterior de la Unión Europea y su homólogo iraní mantuvieron una llamada telefónica el miércoles, en la que diplomáticos de ambas partes dijeron que no había habido avances sustanciales, aunque la puerta seguía abierta para intentar alcanzar un acuerdo antes de que expirara el plazo.

El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, votará el viernes una resolución que levantaría de forma permanente las sanciones impuestas por la ONU a Irán, una medida que debe adoptar después de que el E3 pusiera en marcha el proceso.

Según los diplomáticos, es probable que la resolución no obtenga el mínimo de nueve votos necesarios para ser aprobada y, de ser así, sería vetada por Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Con información de Reuters