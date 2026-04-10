La tregua entre EEUU e Irán se debilita antes de las negociaciones

Un hombre permanece de pie cerca de un edificio dañado en el lugar de un ataque israelí llevado a cabo el miércoles, en Tallet El Khayat, Beirut, Líbano

Por Parisa Hafezi y Maya Gebeily y Maayan ​Lubell y Ariba Shahid

JERUSALÉN/BEIRUT/ISLAMABAD, 10 abr (Reuters) - El frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nueva tensión el viernes, un día antes de que ambos países se reunieran para negociar en ‌Pakistán, después de que Washington acusara a Teherán de ‌incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzara ataques contra Líbano que, según Irán, violan la tregua.

No había indicios de que Irán estuviera levantando su bloqueo casi total del estrecho, que ha provocado la peor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial. Teherán señaló los continuos ataques de Israel contra Líbano, que incluyeron los bombardeos más intensos de la guerra el miércoles, como un punto clave de desacuerdo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una publicación en redes sociales a última hora del jueves que Irán estaba haciendo un "trabajo muy deficiente" a la hora de permitir el paso del petróleo por el estrecho. "¡Ese no ​es el acuerdo que tenemos!".

En otra publicación, ⁠dijo que el petróleo volvería a fluir, sin especificar qué medidas podría tomar Estados Unidos.

En las primeras 24 horas del alto ‌el fuego, anunciado por Trump el martes, solo un petrolero y cinco graneleros atravesaron el estrecho, por ⁠el que normalmente circula una quinta parte del petróleo y el gas natural ⁠licuado del mundo y por el que pasaban 140 buques al día antes de la guerra.

NUEVOS ATAQUES

El ejército israelí informó el viernes por la mañana de que había atacado 10 lanzaderas en Líbano que dispararon cohetes hacia el norte de Israel el jueves por ⁠la noche, y que el grupo armado Hezbolá, aliado de Irán, lanzó un misil contra Israel, lo que activó ​las sirenas antiaéreas.

El misil fue interceptado, según el periódico Times of Israel. Hezbolá dijo que había ‌atacado infraestructuras militares israelíes en la ciudad norteña de Haifa.

Estados ‌Unidos e Israel han afirmado que el alto el fuego no incluye a Líbano, país que Israel invadió el mes ⁠pasado —en paralelo a la guerra contra Irán— para erradicar a Hezbolá.

Pero tanto Irán como Pakistán, que actuó como mediador, afirman que Líbano formaba parte explícita del acuerdo. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, que se espera que encabece la delegación iraní frente al vicepresidente estadounidense J. D. Vance, dijo en las redes sociales que Líbano y el resto del "eje" de aliados regionales de Irán eran ​partes inseparables de cualquier ‌alto el fuego.

En una declaración desafiante, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo el jueves que Irán exigiría compensaciones por la guerra.

"No dejaremos sin castigo a los agresores criminales que atacaron nuestro país. Sin duda, exigiremos una indemnización por cada uno de los daños infligidos", dijo en la declaración.

El acuerdo para una tregua de dos semanas, mediado por Pakistán, se produjo apenas unas horas antes de la fecha límite que, según Trump, desencadenaría ⁠ataques estadounidenses contra las centrales eléctricas y los puentes de Irán y la destrucción de "toda una civilización".

CONVERSACIONES ENTRE EEUU E IRÁN, PREVISTAS PARA EL SÁBADO

En Pakistán, las autoridades se preparaban para la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán el sábado, destinadas a resolver el conflicto que comenzó con los ataques de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Irán publicó el miércoles una propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra que incluía mantener el control del estrecho de Ormuz, la aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra, incluida la guerra contra Hezbolá en Líbano.

Aunque dijo que Israel continuaría con ‌los ataques contra Hezbolá, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo Gobierno rechazó el mes pasado una oferta de conversaciones directas con Líbano, dijo el jueves que había dado instrucciones para iniciar conversaciones de paz lo antes posible, lo que incluiría el desarme de Hezbolá.

"Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano", dijo.

Un alto representante libanés dijo a Reuters que Líbano había dedicado el día anterior a presionar para lograr un alto el fuego temporal que permitiera unas conversaciones más amplias ‌con Israel, describiendo el esfuerzo como una "vía separada pero con el mismo modelo" que la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Israel se estaba preparando para reducir sus ataques en Líbano, según dijo el jueves un alto responsable israelí. Los medios de comunicación estadounidenses informaron de que Trump había ‌dicho que pidió a Netanyahu que ⁠fuera más "discreto" en Líbano.

Otro responsable israelí señaló que se esperaba que las conversaciones con Líbano comenzaran en Washington la próxima semana. Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que EEUU acogería la ​reunión de la próxima semana para "debatir las negociaciones de alto el fuego en curso".

El diputado de Hezbolá Ali Fayyad dijo el jueves que el grupo rechazaba las negociaciones directas con Israel y que el Gobierno libanés debía exigir un alto el fuego como condición previa para dar nuevos pasos.

Con información de Reuters