FOTO ARCHIVO: Un mapa que muestra el estrecho de Ormuz

Por Parisa Hafezi ​y Jonathan Saul

DUBÁI, 15 abr (Reuters) - Irán podría plantearse permitir que los buques naveguen ‌libremente por la ‌parte de Omán del estrecho de Ormuz sin riesgo de sufrir ataques, como parte de las propuestas que ha presentado en las negociaciones con Estados Unidos, en caso de que se alcance un acuerdo para evitar ​que se reavive ⁠el conflicto, dijo una fuente a la ‌que Teherán puso al corriente.

La guerra ⁠ha provocado la mayor ⁠interrupción de la historia en el suministro mundial de petróleo y gas debido a que Irán ⁠cerró el tráfico a través del ​estrecho, por el que transita ‌alrededor del 20% de ‌los flujos mundiales de petróleo y gas ⁠natural licuado.

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Cientos de petroleros y otros buques, así como 20.000 marineros, están atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la ​guerra con ‌Irán el 28 de febrero.

La fuente, que prefirió mantener el anonimato debido a la delicadeza del asunto, dijo que Irán podría estar dispuesto a permitir ⁠que los buques utilicen el otro lado del estrecho, en aguas omaníes, sin ningún tipo de obstáculo por parte de Teherán.

La fuente no precisó si Irán también aceptaría retirar las minas que pueda haber colocado en ese tramo de ‌aguas o si se permitiría el paso libre a todos los buques, incluso a los vinculados a Israel.

Sin embargo, la fuente añadió que la propuesta dependía de si Washington estaba dispuesto ‌a satisfacer las exigencias de Teherán, una condición fundamental para cualquier posible avance en el estrecho ‌de Ormuz.

La Casa ⁠Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters