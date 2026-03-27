Irán dará a conocer su respuesta a la propuesta de paz de EEUU este viernes: fuente

Irán daría a conocer este viernes su respuesta a la propuesta de paz de Estados Unidos destinada a poner fin a la guerra en Oriente Medio, según una fuente al tanto del asunto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de la Casa Blanca han sido informados a través de intermediarios de que deben esperar la contrapropuesta de Irán el viernes, según la fuente.
La guerra, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, se ha extendido por todo Oriente Medio.
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Irán había estado revisando una propuesta de 15 puntos, enviada a través de Pakistán, que incluía exigencias que iban desde el desmantelamiento del programa nuclear iraní hasta la restricción de su desarrollo de misiles y la entrega efectiva del control del estrecho de Ormuz, según fuentes y artículos de prensa.
Irán ha expresado su disposición a hablar de ciertos asuntos en un intercambio de mensajes, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a periodistas tras una reunión del G7 el viernes en Francia.
"Estamos a la espera de más aclaraciones sobre con quién hablaríamos, de qué hablaríamos y cuándo lo haríamos", dijo Rubio. "Podría ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir hoy. Podría ser mañana".
Un funcionario iraní dijo a Reuters el jueves que altos cargos habían revisado la propuesta y consideraban que solo servía a los intereses de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el funcionario señaló que la diplomacia no había llegado a su fin.
CBS News informó primero de que se esperaba la respuesta iraní para el viernes.
(Reportaje de Steve Holland; redacción de Ryan Patrick Jones; edición en español de Javier López de Lerida)