El presidente estadounidense Donald Trump celebra una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington.

​Irán daría a conocer este viernes su respuesta a la propuesta de paz ‌de Estados Unidos ‌destinada a poner fin a la guerra en Oriente Medio, según una fuente al tanto del asunto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de la Casa Blanca han sido informados a ​través de intermediarios ⁠de que deben esperar la contrapropuesta ‌de Irán el viernes, según la ⁠fuente.

La guerra, que comenzó ⁠cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, se ha extendido por ⁠todo Oriente Medio.

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Irán había estado revisando ​una propuesta de 15 puntos, ‌enviada a través de ‌Pakistán, que incluía exigencias que iban desde ⁠el desmantelamiento del programa nuclear iraní hasta la restricción de su desarrollo de misiles y la entrega efectiva del control ​del ‌estrecho de Ormuz, según fuentes y artículos de prensa.

Irán ha expresado su disposición a hablar de ciertos asuntos en un intercambio de mensajes, dijo el ⁠secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a periodistas tras una reunión del G7 el viernes en Francia.

"Estamos a la espera de más aclaraciones sobre con quién hablaríamos, de qué hablaríamos y cuándo lo haríamos", dijo Rubio. "Podría ‌ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir hoy. Podría ser mañana".

Un funcionario iraní dijo a Reuters el jueves que altos cargos habían revisado la propuesta y consideraban que solo servía ‌a los intereses de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el funcionario señaló que la diplomacia ‌no había ⁠llegado a su fin.

CBS News informó primero de que se esperaba ​la respuesta iraní para el viernes.

(Reportaje de Steve Holland; redacción de Ryan Patrick Jones; edición en español de Javier López de Lerida)