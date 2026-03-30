España cierra su espacio aéreo a los aviones de EEUU implicados en la guerra de Irán, según El País

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, gesticula durante la reunión de ministros de Finanzas del Eurogrupo en Bruselas, Bélgica

​España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que ‌participan en los ‌ataques contra Irán, una medida que va más allá de su anterior negativa a permitir el uso de las bases militares de gestión conjunta, según informó el lunes el diario español ​El País, citando ⁠fuentes militares.

El cierre de su espacio ‌aéreo, que obliga a los ⁠aviones militares a ⁠evitar el territorio de España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus ⁠objetivos en Oriente Medio, no incluye ​situaciones de emergencia, añadió ‌El País.

El Ministerio de ‌Defensa español no respondió de inmediato ⁠a una solicitud de comentarios.

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"Esta decisión forma parte de la decisión que ya tomó el Gobierno de España ​de no ‌participar y de no contribuir a una guerra iniciada de forma unilateral y en contra del derecho internacional", dijo el ministro de ⁠Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser cuando se le preguntó si la decisión de cerrar el espacio aéreo español podría empeorar las relaciones con Estados Unidos.

El presidente ‌del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los oponentes más activos a los ataques de EEUU e Israel contra Irán, calificándolos de imprudentes e ilegales.

El ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con restringir el comercio con Madrid ‌por negar ⁠a EEUU el uso de las bases españolas en la ​guerra.

Con información de Reuters